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Η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε με ανάρτηση στα social media τη νέα εντός έδρας φανέλα της ομάδας η οποία κλέβει τις εντυπώσεις.

«Η πόλη την φόρεσε πρώτη» ήταν το μήνυμα που συνόδευσε τη δημοσίευση του «γηραιού».

Τα αποκαλυπτήρια μπροστά στο κοινό του Ηρακλή, δεν αποκλείεται να γίνουν σήμερα που ξεκινά στο Ιβανώφειο το 33ο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης».

Η αυλαία ανοίγει στις 16:00, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τη Μύκονο, ενώ στις 20:30 ο Ηρακλής θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ.