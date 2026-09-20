Η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε με ανάρτηση στα social media τη νέα εντός έδρας φανέλα της ομάδας η οποία κλέβει τις εντυπώσεις.

«Η πόλη την φόρεσε πρώτη» ήταν το μήνυμα που συνόδευσε τη δημοσίευση του «γηραιού».

Η πόλη τη φόρεσε πρώτη 🔵⚪️



𝗢𝘂𝗿 𝗻𝗲𝘄 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗝𝗲𝗿𝘀𝗲𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟳 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗲.💙



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Τα αποκαλυπτήρια μπροστά στο κοινό του Ηρακλή, δεν αποκλείεται να γίνουν σήμερα που ξεκινά στο Ιβανώφειο το 33ο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης».

Η αυλαία ανοίγει στις 16:00, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τη Μύκονο, ενώ στις 20:30 ο Ηρακλής θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ.