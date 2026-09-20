Σε μια παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο τη μεταχείριση των Χάρι και Μέγκαν από τα Μέσα Ενημέρωσης προχώρησε ο Τσαρλς Σπένσερ, παραχωρώντας συνέντευξη στη Λόρα Κούνσμπεργκ για το BBC, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Swan Song: Diana, My Sister».

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τύπος αντιμετωπίζει το ζευγάρι ξυπνά μνήμες από το παρελθόν.

Η συνέντευξη στο BBC και η σύγκριση με την Νταϊάνα

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η αείμνηστη αδελφή του θα αναγνώριζε την πίεση που δέχεται σήμερα το ζευγάρι, ο Τσαρλς Σπένσερ περιέγραψε τον αντίκτυπο που έχει η δημοσιότητα στη ζωή τους.

«Αν κοιτάξετε ένα άρθρο σε μια ταμπλόιντ εφημερίδα για την Νταϊάνα ή για το ζευγάρι που αναφέρατε, τον Χάρι και τη Μέγκαν, ξέρετε, μπορεί να είναι πραγματικά, πραγματικά δυσάρεστα», δήλωσε στη δημοσιογράφο του BBC από την έπαυλή του στο Άλθορπ.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο ίδιος προσέθεσε: «Και νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά χρήσιμο για τους ανθρώπους να διδαχθούν από το παράδειγμα της Νταϊάνα. Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους του Χάρι και της Μέγκαν, αλλά για οποιονδήποτε καταστρέφεται με αυτόν τον τρόπο καθημερινά, πρέπει να είναι μια τόσο καρκινική επιρροή στη ζωή του».

Μιλώντας για τις προσωπικές του αναμνήσεις, ο κόμης Σπένσερ αναφέρθηκε στα «δάκρυα απόγνωσης» που είχε δει από την αδελφή του όταν εκείνη περιέγραφε την πίεση των ΜΜΕ, σημειώνοντας πως ήταν «πολύ, πολύ ευαίσθητη στην κριτική» και είχε «λυγίσει πραγματικά» από τις επιθέσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη δική του στάση απέναντι στα μέλη της οικογένειας, απαντώντας στις εντυπώσεις που τον θέλουν να παίρνει το μέρος του μικρότερου ανιψιού του: «Είμαι με το μέρος των γιων της νεκρής αδελφής μου, και των δύο, και αν κάποιος από τους δύο ήθελε κάτι, θα ήμουν εξίσου εκεί για εκείνον».

Η συνέντευξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το βιβλίο του περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς για τις συνομιλίες που είχε με τον βασιλιά Κάρολο αμέσως μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, με τον συγγραφέα να υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχε πει τη φράση «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα» κατά τη διάρκεια διαφωνίας για την κηδεία.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, σε μια σπάνια αντίδραση, σχολίασαν τις αναφορές του βιβλίου σημειώνοντας πως «η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος από το πένθος μεταξύ αδελφών μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να διαμορφώσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν», με τον Τσαρλς Σπένσερ να απαντά στη Mail on Sunday πως «δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι ο βασιλιάς σε έχει κάνει να αμφιβάλλεις για τη δική σου πραγματικότητα».