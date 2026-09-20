Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου, χθες Σάββατο.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε πως μια γυναίκα και δυο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ, το βράδυ του Σαββάτου.

Επικαλούμενη πληροφορίες από την αστυνομία, η εφημερίδα Kyiv Independent ανέφερε πως ρωσικό drone έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 39χρονη μητέρα με τον δύο ετών γιο της και ένα κοριτσάκι τριών ετών. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το κοριτσάκι ήταν παιδί της.

Κατά την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια κι ένα αυτοκίνητο, ανέφερε ο Τκατσένκο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο επιθέσεων με πυραύλους και drones από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.