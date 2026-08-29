

Μεγάλη πυρκαγιά, συνοδευόμενη από αλλεπάλληλες εκρήξεις, ξέσπασε χθες Παρασκευή σε αποθήκη εκρηκτικών στην περιφέρεια του Κιέβου, έπειτα από επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, εξαιτίας του περιστατικού κρίθηκε αναγκαία η άμεση απομάκρυνση περισσότερων από 200 κατοίκων γειτονικού χωριού.

JUST IN: 🇷🇺🇺🇦 Russia strikes massive ammunition depot in Kyiv, Ukraine causing major explosion. pic.twitter.com/PtCu4ZFdx4 — PLA Military Updates🇨🇳 (@PLA_MilitaryUpd) August 29, 2026

Η γενική εισαγγελία γνωστοποίησε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για «αμέλεια» που αφορά τις συνθήκες αποθήκευσης, έπειτα από την επίθεση, λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μούιλα, στην περιοχή Μπουτσάνσκι.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και ακούστηκαν πολλαπλές «εκρήξεις».

🇺🇦❗We can state the fact that the terrible tragedy in Vyshneve did not become a lesson, – Koretsky about the explosions on the Zhytomyr highway



The Kyiv-Chop highway is temporarily closed. Police, rescuers, explosives technicians and all emergency services are working on the… pic.twitter.com/OChOjsyFmM — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) August 28, 2026

«Πάνω από 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή ήδη», ανέφερε λίγο μετά τη 01:00 μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για τραυματίες.

Η εισαγγελία διευκρίνισε από την πλευρά της ότι η έρευνά της αφορά «τη νομιμότητα» της «αποθήκευσης εκρηκτικών» στο χωριό και το εάν η εταιρεία στην οποία ανήκε είχε λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Kyiv regional authorities say warehouse facilities are burning in Bucha district after an attack, with explosions accompanying the fire. Traffic is temporarily blocked on the M-06 Kyiv-Chop highway. #Ukraine pic.twitter.com/KdNY2udgXK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2026

Ο πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι από την πλευρά του επέκρινε το ότι δεν αντλήθηκαν «διδάγματα» από προηγούμενη φονική επίθεση τον Ιούλιο στην κοινότητα Βίσνεβε, κοντά στο Κίεβο, εναντίον αποθήκης πυρομαχικών. Έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως παραλείψεις από πλευράς της δημόσιας εταιρείας στην οποία ανήκε, που δεν τηρούσε τους κανόνες παρότι η αποθήκη βρισκόταν κοντά σε σπίτια.

«Η ατελείωτη επανάληψη των ίδιων λαθών, την πέμπτη χρονιά της εισβολής (…) αποτελεί εγκληματική αμέλεια», κατήγγειλε προτού προσθέσει ότι «όλοι οι υπεύθυνοι, χωρίς εξαίρεση, πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τέτοιες καταστάσεις».

Τεσσεράμισι και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές μακράς εμβέλειας, που βάζουν ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές, ιδίως αποθήκες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες μεταξύ των αμάχων.