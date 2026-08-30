Κλινήρης παραμένει η 76χρονη που δέχθηκε επίθεση από έναν 44χρονο οδηγό στα Βριλήσσια επειδή του έκανε παρατήρηση, καθώς κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα εξιστόρησε τι ακριβώς συνέβη. «Περνάει με φόρα, του λέω “ε, πού πας;”, “γιατί έπαθες τίποτα;” μου λέει. Όχι του λέω δεν ήταν ανάγκη να πάθω. Γι’ αυτό στο λέω να πηγαίνεις πιο σιγά γιατί υπάρχουν και πεζοί. Αυτός μου λέει “άντε μη σου πω τίποτα, μη σε πλακώσω στο ξύλο”, κάτι τέτοιες μπούρδες μου έλεγε. Με έσπρωξε, ευτυχώς δεν έπεσα, αλλά τη δεύτερη φορά που με έσπρωξε, δεν κατάφερα να κρατηθώ, είμαι και 76 ετών και έπεσα ανάσκελα πίσω».

Ο νταής οδηγός συνελήφθη

Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας. Μαζεύτηκε κόσμος να τη βοηθήσει και της είπαν ότι θα καλούσαν την Αστυνομία. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο, καθώς η 76χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Περιγράφοντας την κατάστασή της, η 76χρονη είπε ότι «πονάω πολύ, δεν μπορώ ούτε να σηκωθώ ούτε να περπατήσω, θα μου βάλουν ειδικό νάρθηκα που θα φτάνει από τη μέση στο στήθος».