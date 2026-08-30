Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου δεχόμενη την ισοφάριση στο 97′ και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την ενόχλησή του στις δηλώσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ήταν καλοί, παρ’ όλα αυτά κατάφερε να προηγηθεί με τον Βάργκα στο 63′. Δεν κατάφερε όμως να πάρει και τη νίκη, καθώς στο 97′ δέχθηκε την ισοφάριση από τον Μπένι, με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Αποτέλεσμα που δεν άρεσε, όπως είναι λογικό, στον Νίκολιτς, ο οποίος στις δηλώσεις του στην Cosmote TV αμέσως μετά τη λήξη του ματς, είπε τα εξής…

«Δεν θέλω να σχολιάσω, υπάρχει μεγάλη ενόχληση, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιες φορές ισχύουν και κάποιες όχι. Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς, έπρεπε να τελειώσουμε το ματς. Έπρεπε να φύγουμε με τρεις βαθμούς, φεύγουμε με έναν».