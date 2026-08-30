Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πλοίαρχος και επτά ακόμη μέλη του πληρώματος τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της ανατροπής και βύθισης του επιβατηγού πλοίου της εταιρείας Filo Denizcilik, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερύνειας προς το λιμάνι της Τασούτσου, όταν άρχισε να παρουσιάζει εισροή υδάτων, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κερύνειας.

The captain and seven crew members of the ferry which capsized off the coast of Cyprus have been arrested after the incident.



Tumay Tugyan, a Turkish journalist in Northern Cyprus, says 'negligence could be one of the charges' they face.https://t.co/wxeZk08oUl



📺 Sky 501 pic.twitter.com/2md3hmScy5 — Sky News (@SkyNews) August 30, 2026

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι, ενώ υπήρχαν παράπονα προς το πλήρωμα ότι το πλοίο μπάζει νερά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το πλήρωμα το αγνοούσε.

Κάποια στιγμή, όταν ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε, μετά από πολλή ώρα, τι συνέβαινε, επιχείρησε να στρίψει απότομα το καράβι για να επιστρέψει στην Κερύνεια. Στο σημείο αυτό το πλοίο ανετράπη και άρχισε σταδιακά να βυθίζεται.

“Μας άφησαν αβοήθητους”, καταγγέλλει επιβάτης

Σοκάρει η καταγγελία ενός από τους επιβάτες του σκάφους που ναυάγησε. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο επιζών που μίλησε στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kibris καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα» και μετά έσπευσαν να το εκκενώσουν πρώτοι.

«Το πλοίο άρχισε να χτυπάει δυνατά, ”πατ-πατ”… Εμείς καλέσαμε τους υπεύθυνους και τους είπαμε: “Κοιτάξτε, το πλοίο μπάζει νερά”. Κι ένας μας είπε: “Εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα”.»

«Μετά άρχισε να παίρνει όλο και περισσότερο νερό, άρχισαν να βυθίζονται τα καθίσματα. Ο καπετάνιος συνέχιζε κανονικά. Μετά, παρόλο που ήμασταν σε επικοινωνία με τον καπετάνιο, μάς έλεγαν πάλι “δεν θα γίνει τίποτα” και συνέχισαν.»

«Ύστερα έσπασε το μπροστινό μέρος του πλοίου. Μόλις έσκασε η πλώρη, μας είπαν: “Επείγον, βγαίνουμε αμέσως”. Οι ίδιοι έτρεξαν και έφυγαν πρώτοι, ενώ άφησαν τον κόσμο μέσα… Κανείς δεν είχε ασφάλεια για τη ζωή του. Κανείς δεν ενημερώθηκε.»

«Αφού εξερράγη το πλοίο, τότε μας είπαν: “Πάμε, φεύγουμε!”. Τα τζάμια έσπασαν, το πλοίο βυθίστηκε μέσα στο νερό και πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν. Αφού έσπασαν τα τζάμια, άρχισαν να λένε ότι πρέπει να φύγουμε. Τα παιδιά και άλλοι άνθρωποι χώθηκαν κάτω από τα καθίσματα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες όμως δεν μπορούσαν να χωρέσουν κάτω από τα καθίσματα, εγκλωβίστηκαν… δεν κατάφεραν να βγουν.»

Girne'de alabora olan gemiden kurtulan yolculardan şok iddialar:



"Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık.



Gemi su alıyor dedik. Bize 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz' dediler.



Sonra iyice su alınca koltuklar kırıldı, kaptan da gelip 'Bir şey olmaz' dedi,… — Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (@ozturk_mustafa) August 30, 2026

Οι Τουρκοκύπριοι αρνήθηκαν τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, ότι, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, οι Τουρκοκύπριοι δεν δέχθηκαν τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Σε ένα τόσο μεγάλο δράμα, μια τραγωδία, στη θάλασσα, οι τουρκοκυπριακές αρχές είπαν ότι δεν θέλουν τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας και περίμεναν όλη τη βοήθεια να έρθει από την Τουρκία», ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης.