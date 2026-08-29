Το Ισραήλ σκοπεύει να ζητήσει πληροφορίες για το διαβαθμισμένο μαχητικό αεροσκάφος F-47 της Boeing, εν μέσω δυσμενών περιφερειακών εξελίξεων και μιας παγκόσμιας κούρσας εξοπλισμών, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού πρακτορείου Walla.

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως από την The Jerusalem Post, το Ισραήλ ρώτησε την Ουάσινγκτον για το F-47 στο πλαίσιο των συνομιλιών γύρω από το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν.

Για χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να πουλήσουν το μαχητικό F-22 Raptor (το κορυφαίο αμερικανικό μαχητικό σήμερα) σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, διατηρώντας ένα αεροσκάφος που τους δίνει αεροπορική υπεροχή έναντι άλλων στρατών. Ωστόσο, παρά τη μυστικότητα που περιβάλλει το μελλοντικό F-47, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν υπαινιχθεί ότι η Ιαπωνία μπορεί να λάβει άδεια να συμμετάσχει στο φιλόδοξο πρότζεκτ.

Το αμυντικό κατεστημένο του Ισραήλ παραμένει αβέβαιο εάν αυτά τα σχόλια προορίζονταν ως διπλωματικό μήνυμα στην Κίνα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων ή αντανακλούν γνήσια βούληση των ΗΠΑ να εμπλέξουν συμμαχικές χώρες στο πρόγραμμα ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σκοπεύουν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το F-47 και τις δυνατότητές του, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15, σύμφωνα με πληροφορίες του Walla.

Οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν επίσης να διεξάγουν μια αρχική αξιολόγηση της πολιτικής των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το αεροσκάφος και να καθορίσουν εάν η προσέγγιση της Ουάσινγκτον θα διαφέρει από τους περιορισμούς που επιβάλλονται σήμερα στο F-22.

Meet the @USAirForce's sixth-generation fighter, the F-47, bringing next-gen technologies to ensure air dominance for decades to come.#AFANational pic.twitter.com/eUEfW2JzD8 — Boeing Defense (@BoeingDefense) September 22, 2025

Το Ισραήλ θα ζητήσει μαχητικά αεροσκάφη F-47 των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό πρότζεκτ για το F-47 αναπτύσσεται κάτω από άκρα μυστικότητα. Το αεροσκάφος έκτης γενιάς αναμένεται να χρησιμοποιήσει έναν πρόσφατα αναπτυγμένο κινητήρα, ο οποίος αντιμετωπίζει επί του παρόντος προκλήσεις ανάπτυξης, εν μέρει λόγω των ασυνήθιστων απαιτήσεων που έθεσε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε σύγκριση με προηγούμενα αεροσκάφη.

Μεταξύ των απαιτήσεων αυτών είναι η ικανότητα παραγωγής ώσης χωρίς καύσιμο, επιτρέποντας στο αεροσκάφος να επεκτείνει την επιχειρησιακή του εμβέλεια σε τουλάχιστον περίπου 2.000 χιλιόμετρα —μια απόσταση συγκρίσιμη με την επιχειρησιακή ακτίνα που απαιτείται για την προσέγγιση του Ιράν, του Ιράκ και των Χούθι στην Υεμένη. Άλλες απαιτήσεις περιλαμβάνουν κινητήρα έκτης γενιάς και την ικανότητα μεταφοράς σημαντικά μεγαλύτερου όγκου οπλισμού σε σύγκριση με το F-35.

They want it. Badly. 😏



Israel’s Defense Ministry is reportedly asking Washington what it would take to get its hands on the F-47, Boeing’s sixth-generation fighter still in development.



According to The Jerusalem Post, citing Walla, this isn’t a formal request to buy the jet.… pic.twitter.com/Zf05UsKBpX — TheAviationFix (@TheAviationFix) August 27, 2026

Η τιμή κάθε αεροσκάφους θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της τελικής παραγγελίας του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και από την πολιτική της Ουάσινγκτον σχετικά με τη συμμετοχή πρόσθετων χωρών στο πρόγραμμα.

Το F-47 θα διαθέτει δυνατότητες τηλεχειρισμού, προηγμένη AI και ενσωματωμένα drones.

Το Walla πληροφορήθηκε επίσης ότι το F-47 αναμένεται να διαθέτει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου ρομποτικών συστημάτων που μεταφέρονται στο εσωτερικό του, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Δυτικοί ειδικοί αφήνουν να εννοηθεί ότι, σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις, ολόκληρο το αεροσκάφος θα μπορούσε ενδεχομένως να εκτελεί αποστολές εξ αποστάσεως.

Ένας άλλος τομέας που συγκεντρώνει σημαντική αμερικανική προσοχή είναι η διασυνδεσιμότητα με παράλληλα συστήματα στον αέρα, στη θάλασσα, στη ξηρά και στο διάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί επίσης στις αεροδυναμικές δυνατότητες του αεροσκάφους και σε ένα προφίλ αορατότητας (stealth) που θεωρείται μοναδικό παγκοσμίως.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν επίσης να μειώσουν το κόστος συντήρησης του αεροσκάφους σε σύγκριση με εκείνο των F-22 και F-35.