Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χανίων και Αιτωλοακαρνανίας της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τέσσερα διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, σε περιοχές των Χανίων και της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα:

Στα Χανιά:

1) Ημεδαπός συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, περίπου στις 17:00 του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026, κατά την εκτέλεση εργασιών με βραχιονοφόρο όχημα στην περιοχή Πλεκατίνα Χανίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κόπηκαν καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, σε πρανές της οδού. Η φωτιά περιορίστηκε σε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.867,18 ευρώ.

2) Ημεδαπός συνελήφθη για χρήση συσκευής έψησης (ψησταριά), περίπου στις 18:30, του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, στην περιοχή Γαλατά Χανίων, ενώ ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 5 – ακραίος κίνδυνος. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.812,50 ευρώ.

3) Ημεδαπός συνελήφθη για άναμμα και χρήση πυρός, περίπου στις 19:30 του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης, στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 5 – ακραίος κίνδυνος. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Στην Αιτωλοακαρνανία:

Ημεδαπός συνελήφθη σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, μετά από βλάβη σε βαρύ και αρθρωτό φορτηγό όχημα (νταλίκα). Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:10, σε πρανές με ξηρά χόρτα, επί της Ιονίας Οδού, στον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 755 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.255.258,98 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 324 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 287 (88,58%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,42%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) απευθύνει αυστηρή σύσταση για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανονισμών πυροπροστασίας και καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή τους, μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και να συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, τονίζεται ότι για κάθε παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.