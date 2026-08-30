Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στα πληροφοριακά συστήματά του και προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει ήδη αποκατασταθεί, ενώ μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αναμένεται να έχει επανέλθει το σύνολο των λειτουργιών του.

Παρά το περιστατικό, τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ συνεχίστηκαν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας και ενημέρωσε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η κυβερνοεπίθεση περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής και δεν επηρέασε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

Ο ΟΑΣΑ ζήτησε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και ευχαρίστησε τους επιβάτες για την κατανόησή τους.