Νέα τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο καταγράφηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, καθώς τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τα περιστατικά καταγράφηκαν στο Κεντρικό Αιγαίο, με τα τρία UAV να επιχειρούν ως μεμονωμένα αεροσκάφη και όχι ως σχηματισμός.

Αναλυτικότερα, το ΓΕΕΘΑ καταγράφει συνολικά τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Δεν αναφέρθηκαν οπλισμένα αεροσκάφη, σχηματισμοί ή εμπλοκές.

Η αντίδραση των ελληνικών Αρχών

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντάσσεται στη δραστηριότητα που καταγράφεται κατά διαστήματα στο Αιγαίο και παρακολουθείται από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ

Στην ανακοίνωσή του για τα περιστατικά της 30ής Αυγούστου 2026, το ΓΕΕΘΑ αναφέρει:

Σχηματισμοί: – Μεμονωμένα: 3 UAV

Σύνολο αεροσκαφών: 3

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 3

Παραβιάσεις: 1

Εμπλοκές: –

Περιοχή: Κεντρικό Αιγαίο