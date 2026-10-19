Με επίκεντρο τη δύναμη της προσφοράς και της συλλογικότητας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αστέρι της Ευχής” ξεκίνησε το ταξίδι του στα σχολεία όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027.

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έδωσε το επίσημο έναυσμα στη φετινή Αστερομέρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΘΕΑΤΡΟΝ του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και υποστηρικτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας έστειλαν ηχηρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Αναδεικνύοντας τη δύναμη του ΜΑΖΙ, με κεντρικό μήνυμα «Εδώ. Για σένα!», το Make-A- Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έδωσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το επίσημο έναυσμα για τη φετινή έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Αστέρι της Ευχής, στη φετινή Αστερομέρα, στο ΘΕΑΤΡΟΝ Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτών του Οργανισμού από όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της Αστερομέρας, βραβεύθηκαν σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, που διακρίθηκαν στον περσινό δημιουργικό διαγωνισμό, στέλνοντας μηνύματα στήριξης στα παιδιά που νοσούν. Για 28η συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής ενώνει μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε έναν κοινό στόχο: την υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, μέσα από τη Δύναμη της Ευχής.



Την εκδήλωση παρουσίασαν η Πρέσβειρα του οργανισμού, Φαίη Σκορδά, μαζί με την υπεύθυνη του προγράμματος Μαρία Γκαμαλούτσου και την συντονίστρια του προγράμματος Ελένη Μουρελάτου.

Η Ιδρύτρια του Make-A-Wish Ελλάδος, Gabriella Calini, αναφέρθηκε στη διαχρονική συμβολή του Αστεριού της Ευχής στην καλλιέργεια της προσφοράς και της αλληλεγγύης.



Ευχαρίστησε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας πως κάθε χάρτινο αστέρι και κάθε παιδικό μήνυμα στηρίζει την εκπλήρωση ευχών και μεταφέρει στα παιδιά ευχής το μήνυμα: «Είμαστε δίπλα σου. Δεν είσαι μόνος».



Η Πρόεδρος του Οργανισμού, Ελένη Κωνσταντινίδη, ανέδειξε τη δύναμη της κοινότητας μέσα από το φετινό σύνθημα «Εδώ. Για σένα!». Κάλεσε τη σχολική κοινότητα να μεταφέρει το μήνυμα στις τάξεις και να ενθαρρύνει τα παιδιά να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία, ανακαλύπτοντας πώς η συλλογική προσφορά συμβάλλει στην εκπλήρωση ευχών.



Ακόμα, η συγγραφέας Κατρίνα Τσάνταλη, μίλησε για την αγάπη των παιδιών για το βιβλίο και τη δύναμη των ιστοριών. Ενώ ο Μίλτος Πιστόφ, μουσικός και παιδαγωγός, έδωσε τον δικό του ρυθμό μέσα από μια διαδραστική εμπειρία.



Ξεχωριστή στιγμή της φετινής Αστερομέρας αποτέλεσε η παρουσία της μικρής Δέσποινας, πρωταγωνίστριας της νέας καμπάνιας του Αστεριού της Ευχής. Η ευχή της να ταξιδέψει στη Disneyland εκπληρώθηκε, χάρη στη δύναμη της εκπαιδευτικής κοινότητας την προηγούμενη σχολική χρονιά! Όπως συγκινητικά ανέφερε η μητέρα της, αυτό που ξεχώρισε από το ταξίδι ήταν η πρώτη φωτογραφία της Δέσποινας στη Disneyland, με τα μάτια της να λάμπουν ξανά, έπειτα από πολύ καιρό. Μέσα από φωτογραφίες, η Δέσποινα μοιράστηκε με το κοινό το μαγικό ταξίδι της και τις όμορφες στιγμές που έζησε.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής και τους τρόπους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του προγράμματος www.wishstar.gr, καθώς και στις δύο διαδικτυακές ενημερώσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές, που θα πραγματοποιηθούν:

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00 – Link Συμμετοχής

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00 – Link Συμμετοχής.

Με απόφαση της διοίκησης της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας ή/ και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, δίνεται η δυνατότητα όλοι οι μαθητές να ενώσουν τις δυνάμεις τους, για να βοηθήσουν να πιστέψουν στη δύναμη της ευχής τα 300 παιδιά που περιμένουν την εκπλήρωση της ευχής τους.



Το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής υλοποιείται με την αδιάλειπτη υποστήριξη των χορηγών ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Publicom Group God, Yuboto και Teleperformance Greece.



Η φετινή Αστερομέρα μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming στο επίσημο YouTube κανάλι του οργανισμού: Αστερομέρα 2026 ⭐️ Η επίσημη έναρξη για το νέο Αστέρι της Ευχής.

Λίγα λόγια για το Make-A-Wish Ελλάδος



Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-17 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1996, συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια λειτουργίας, είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish και μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει περισσότερες από 4.300 ευχές παιδιών, δίνοντάς τους το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Η ευχή βοηθά τα παιδιά να ανακτήσουν τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ευεξία. Σύμφωνα με έρευνες, πάνω από το 98% των οικογενειών παιδιών που νοσούν, πιστεύει ότι το ταξίδι της ευχής είναι σημαντικό για κάθε παιδί που νοσεί. Σήμερα, περισσότερα από 17.307 παιδιά 3-17 ετών νοσούν στην Ελλάδα (856 νέες διαγνώσεις ετησίως).



Μάθετε περισσότερα στο www.makeawish.gr