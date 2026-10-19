Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Κίεβο με εκπροσώπους της Lockheed Martin και συζήτησε μαζί τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία θα μπορούσε να επιταχύνει την παράδοση πυραύλων για τα συστήματα Patriot.

«Τα συστήματα Patriot και τα αεροσκάφη F-16 της εταιρείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και στα “Shahed” με κινητήρες τζετ», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

I met in Kyiv with a team from the American defense company Lockheed Martin, which helps us save lives. Its Patriot systems and F-16 aircraft play an important role in defending against Russian ballistic missiles and jet-powered “shaheds.” And things are not easy with either right now. We discussed how we can expand and increase supplies. The company is currently ramping up production of ballistic missile interceptors. We count on the opportunity to purchase some of them to protect more lives. We are also trying to do everything possible to ensure that F-16 maintenance and repairs are carried out in Ukraine. Thank you for the meeting. It is important that Lockheed Martin has a presence in Ukraine. We are doing everything on our part to expand our partnership. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

«Συζητήσαμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και να αυξήσουμε τις προμήθειες. Η εταιρεία αυξάνει αυτή την περίοδο την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων κατά βαλλιστικών απειλών.

Προσβλέπουμε στη δυνατότητα να αγοράσουμε ορισμένους από αυτούς, ώστε να προστατεύσουμε περισσότερες ζωές», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Κίεβο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συντήρηση των F-16 να πραγματοποιείται στην Ουκρανία, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό η Lockheed Martin να έχει παρουσία στη χώρα.