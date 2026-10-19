Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Κίεβο με εκπροσώπους της Lockheed Martin και συζήτησε μαζί τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία θα μπορούσε να επιταχύνει την παράδοση πυραύλων για τα συστήματα Patriot.

«Τα συστήματα Patriot και τα αεροσκάφη F-16 της εταιρείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και στα “Shahed” με κινητήρες τζετ», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Συζητήσαμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και να αυξήσουμε τις προμήθειες. Η εταιρεία αυξάνει αυτή την περίοδο την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων κατά βαλλιστικών απειλών.

Προσβλέπουμε στη δυνατότητα να αγοράσουμε ορισμένους από αυτούς, ώστε να προστατεύσουμε περισσότερες ζωές», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Κίεβο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συντήρηση των F-16 να πραγματοποιείται στην Ουκρανία, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό η Lockheed Martin να έχει παρουσία στη χώρα.