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Τη βεβαιότητά του ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πετύχει σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Νετανιάχου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο από τη συνομιλία των δύο ηγετών, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να εκφράζει ανοιχτά την υποστήριξή του στον πολιτικό του σύμμαχο, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι», ακούγεται να λέει ο Τραμπ στο βίντεο, ενώ ο Νετανιάχου έχει θέσει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανταπέδωσε τα θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον σημαντικότερο σύμμαχο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η δημοσιοποίηση του βίντεο αναδεικνύουν τη στενή πολιτική σχέση των δύο ηγετών, λίγες ημέρες πριν από τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.