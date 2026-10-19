Τη βεβαιότητά του ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πετύχει σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Νετανιάχου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο από τη συνομιλία των δύο ηγετών, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να εκφράζει ανοιχτά την υποστήριξή του στον πολιτικό του σύμμαχο, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι», ακούγεται να λέει ο Τραμπ στο βίντεο, ενώ ο Νετανιάχου έχει θέσει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.

בשיחה עם ידידי הנשיא טראמפ לאחר שהודיע על תמיכתו בי בבחירות. יחד אנחנו הולכים להסיר את האיום האיראני לתמיד! צאו להצביע מחל! https://t.co/GuPEAPn0Tc — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2026

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανταπέδωσε τα θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον σημαντικότερο σύμμαχο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η δημοσιοποίηση του βίντεο αναδεικνύουν τη στενή πολιτική σχέση των δύο ηγετών, λίγες ημέρες πριν από τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.