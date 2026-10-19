Ένα στόρι στο Instagram που έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων αναδημοσίευσε στο Χ ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Ο κορυφαίος Έλληνας φαρμακοβιομήχανος Δημήτρης Παύλου Γιαννακόπουλος δημοσίευσε στο προφίλ του το πρόγραμμα της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ», σχολίασε ο Ηλίας Κασιδιάρης και πρόσθεσε: «Κύριος στόχος του κόμματος η Αυτάρκεια μέσω της Εθνικής Παραγωγής και της Βιομηχανικής Ανάπτυξης».

Ο κορυφαίος Έλληνας φαρμακοβιομήχανος Δημήτρης Παύλου Γιαννακόπουλος δημοσίευσε στο προφίλ του το πρόγραμμα της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. Κύριος στόχος του κόμματος η Αυτάρκεια μέσω της Εθνικής Παραγωγής και της Βιομηχανικής Ανάπτυξης. https://t.co/EwqQlQ3qgH — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) October 19, 2026

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου συνοδεύεται από το τραγούδι «Μα εγώ είμαι Έλληνας» του Νότη Σφακιανάκη.