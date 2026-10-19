Την ενόχλησή του για τους χειρισμούς της Ουάσιγκτον αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας κριτική στις καθυστερήσεις παράδοσης αμερικανικών όπλων, αλλά και στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «δύσκολο να εξηγηθούν» ορισμένες επιλογές των ΗΠΑ, δεδομένης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Γιατί όλα καταλήγουν στην άρνηση του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, όπως και σε αποφάσεις της αμερικανικής πλευράς που είναι δύσκολο να εξηγηθούν — μεταξύ φίλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι εξέφρασε την προσδοκία ότι εκπρόσωποι της ουκρανικής κυβέρνησης θα έχουν επαφές στη Νορβηγία μέσα στις επόμενες ημέρες με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν αναλάβει διπλωματικές αποστολές για λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.