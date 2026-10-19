Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 12χρονος μαθητής στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από βίαιη επίθεση που δέχθηκε από ομάδα ανηλίκων σε γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, το οποίο φέρει το όνομα του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένειά του, ο ανήλικος περικυκλώθηκε από πέντε άτομα, τα οποία άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και στο σώμα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 12χρονος έχασε την ισορροπία του και χτύπησε το κεφάλι του σε σιδερένια πόρτα.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του μαθητή περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός.

«Τα παιδιά κατάλαβαν ότι πάνε να κάνουνε φασαρία χωρίς να είναι κάτι σίγουρο και γύρισαν να φύγουν. Όπως γύρισαν να φύγουν, χτύπησαν τον γιο μου, τον έσπρωξαν στα κάγκελα, τον έριξαν κάτω, τον χτυπούσαν κλωτσιές, μπουνιές στο σώμα, στο κεφάλι, στα πόδια», ανέφερε.

«Με έχουν περικυκλώσει πέντε άτομα και με χτυπάνε»

Τις δραματικές στιγμές που έζησε ο γιος του περιέγραψε και ο πατέρας του, ο οποίος δέχθηκε τηλεφώνημα από το παιδί την ώρα της επίθεσης.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει ‘γρήγορα, γιατί με έχουνε περικυκλώσει πέντε άτομα εδώ πέρα και με χτυπάνε’. Τους ζητούσε τον λόγο, λέει ‘γιατί βρίζετε τον μπαμπά μου και την μαμά μου;’. Γυρνάει το παιδί να φύγει και με το που γυρνάει την πλάτη του, κατευθείαν του επιτέθηκαν, τον ρίξανε κάτω και άρχισαν να τον χτυπάνε», δήλωσε στο MEGA.

«Φοβάται τι θα γίνει όταν βγει από το νοσοκομείο»

Πέρα από τα σωματικά τραύματα, η επίθεση έχει προκαλέσει έντονο φόβο στον 12χρονο, ο οποίος ανησυχεί για την ασφάλειά του μετά την επιστροφή του από το νοσοκομείο.

Η μητέρα του περιγράφει την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού, λέγοντας ότι φοβάται ακόμη και να κυκλοφορήσει ή να επιστρέψει στο σχολείο.

«Το παιδί μού λέει ‘μαμά, σκέφτομαι όταν θα βγω από το νοσοκομείο τι θα γίνει; Πώς εγώ θα κυκλοφορώ; Πώς θα μπορώ εγώ να βγαίνω;’. Φοβάται, γιατί με τα τόσα που ακούει, φοβάται μην τον πάρουνε, να μην τον σκοτώσουν, να μην τον ρίξουν πουθενά. Και όταν τον χτυπούσαν, φοβόταν μήπως δεν θα προλάβει να πάρει τηλέφωνο τους γονείς του να ειδοποιήσει πού είναι».

Αναζητούνται οι δράστες – Μήνυση από την οικογένεια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, ο 12χρονος αναγνώρισε ανάμεσα στους φερόμενους δράστες δύο μαθητές που φοιτούν στο ίδιο σχολείο με εκείνον.

Η οικογένεια του ανηλίκου έχει υποβάλει μήνυση, ενώ η Αστυνομία αναζητεί τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αθλητικό χώρο που φέρει το όνομα του Άλκη Καμπανού, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2022.