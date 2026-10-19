Νέα στοιχεία για την υπόθεση στο Περιστέρι του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού, ο οποίος κατέρρευσε τον Αύγουστο του 2025 και φέρεται να δηλητηριαζόταν με ατροπίνη από την 40χρονη πρώην σύζυγό του, έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρία που παρουσιάστηκε αποκλειστικά στην εκπομπή «Live News» του Mega.

Για πρώτη φορά, αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει όσα φέρεται να συνέβησαν την ημέρα του περιστατικού, μεταφέροντας λεπτομέρειες για τις κινήσεις της 40χρονης, την παρουσία της Αστυνομίας και την προσπάθεια του γιατρού να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο μάρτυρας, η γυναίκα φέρεται να επικοινώνησε με τον 41χρονο, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την αδιαθεσία του παιδιού τους, προκειμένου να εξακριβώσει αν εκείνος βρισκόταν στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου εργαζόταν και αν είχε τη δυνατότητα να κινηθεί χωρίς να γίνει αντιληπτή.

«Είχανε μιλήσει. Ο 41χρονος είχε εφημερία. Και επειδή το παιδί ήταν κρυωμένο, το χρησιμοποίησε αυτό σαν πρόφαση […] για να τσεκάρει αφενός ότι είναι στο ιδιωτικό νοσοκομείο, άρα ότι είναι ελεύθερο το πεδίο να δράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας στο «Live News».

Όπως περιέγραψε, η γυναίκα φέρεται να είπε ότι το παιδί ανέβασε πυρετό και ότι ήθελε να το μεταφέρει στα επείγοντα για επανεξέταση, ρωτώντας παράλληλα αν ο γιατρός θα βρισκόταν εκεί περίπου στις 20:00.

Η παρουσία της Αστυνομίας και οι κινήσεις της 40χρονης

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στις ώρες που ακολούθησαν, υποστηρίζοντας ότι η 40χρονη επικοινώνησε με τον γιατρό γύρω στις 17:30 με 18:00 και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του. «Έκανε ό,τι ήταν να κάνει και αναχώρησε από το σπίτι γύρω στις 19:00. Μετά από λίγο εμφανίστηκε η Αστυνομία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εκείνη βρισκόταν ήδη στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς της και άρχισε να καλεί τον 41χρονο, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο γιατρός βρισκόταν καθ’ οδόν προς το σπίτι του και δεν απάντησε στην κλήση, αλλά έστειλε μήνυμα ότι εξέταζε ασθενή και θα επικοινωνούσε αργότερα. Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι η Αστυνομία παρέμεινε στο σημείο για περίπου 15 με 20 λεπτά και ότι η 40χρονη φέρεται να περίμενε να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί προτού επιχειρήσει να επιστρέψει στην πολυκατοικία.

«Αυτή περίμενε να σιγουρευτεί ότι έχει φύγει η Αστυνομία και πήγε να ξαναμπεί στο σπίτι για να αλλοιώσει τα στοιχεία. Και εκείνη τη στιγμή έφτασε ο 41χρονος και την πέτυχε στην είσοδο της πολυκατοικίας», είπε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο γιατρός αισθάνεται δικαιωμένος από τις εξελίξεις, καθώς, όπως υποστήριξε, η γυναίκα εντοπίστηκε στο σημείο.

Η επικοινωνία με το παιδί και οι ισχυρισμοί περί δηλητηρίασης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο μάρτυρας και στην επικοινωνία της 40χρονης με το παιδί τους. Όπως είπε, εκείνη εξακολουθεί να επιδιώκει επαφή μαζί του, ζητώντας από τον πατέρα να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα φέρεται να έχει αρνηθεί ότι έκανε κάτι επικίνδυνο, λέγοντας πως δεν θα έβλαπτε ποτέ το παιδί της.

Ο μάρτυρας περιέγραψε, παράλληλα, ένα προηγούμενο περιστατικό, πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια που σχετίζονται με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε, όταν το παιδί εμφάνισε λοίμωξη του αναπνευστικού και μεταφέρθηκε στον παιδίατρο, μέλη της οικογένειας επιτέθηκαν λεκτικά στον 41χρονο, κατηγορώντας τον ότι είχε δηλητηριάσει το παιδί. «Τότε εμείς δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εκ των υστέρων αναρωτήθηκαν αν η αντίδραση αυτή συνδεόταν με τις υποψίες που υπήρχαν για δηλητηρίαση στο σπίτι.