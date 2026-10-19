«Ελπίζω σήμερα να έχουν καταλάβει πόσο άδικοι υπήρξαν», σημειώνει με νόημα η Μαρία Μαζωνάκη, αναφερόμενη σε όσους στοχοποίησαν τους οικείους της, την ώρα που οι έρευνες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η αδελφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη προχώρησε σε μια αιχμηρή παρέμβαση στην τηλεοπτική εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, καθιστώντας σαφές πως η στάση της οικογένειας απέναντι στην υπόθεση παραμένει ανυποχώρητη.

Ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της για την πορεία της έρευνας, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πέτρο έχει γίνει σκοπός της ζωής μου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον αδερφό μου να λογοδοτήσουν όλοι όσοι έχουν ευθύνη που δεν είναι πια μαζί ο Γιώργος και όταν λέω όλοι εννοώ όλοι. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ εσύ, δεν θα ησυχάσω ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου μέχρι να βγει όλη η αλήθεια.»

«Ελπίζω να κατάλαβαν πόσο άδικοι υπήρξαν»

Στο στόχαστρο της τοποθέτησής της βρέθηκαν και όσοι άσκησαν κριτική στα υπόλοιπα μέλη του στενού περιβάλλοντος του τραγουδιστή το προηγούμενο διάστημα. Αναφερόμενη στις επιθέσεις που δέχτηκαν συγγενικά της πρόσωπα, υπογράμμισε:

«Όσο για εκείνους που λοιδόρησαν την οικογένειά μας και κυρίως την αδερή μου τη Βάσω και τον γαμπρό μου τον Δημήτρη, ελπίζω σήμερα να έχουν καταλάβει πόσο άδικοι υπήρξαν. Σ’ευχαριστώ για όλα.»

Η οικογένεια εμμένει στην απόφασή της να εξαντλήσει κάθε νομικό και θεσμικό μέσο, αναμένοντας τις επίσημες απαντήσεις των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν.