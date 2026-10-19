Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 27 και 22 ετών, στο Περιστέρι, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς στην κατοχή του πρώτου εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια, τα οποία είχε κρύψει στο εσώρουχό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή του Περιστερίου, εντόπισαν τους δύο νεαρούς να κινούνται πεζή και τους κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν λίγο αργότερα.

Είχε κρύψει το πιστόλι στο εσώρουχό του

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 27χρονου ένα πιστόλι με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο νεαρός είχε αποκρύψει επιμελώς το όπλο στο εσώρουχό του, επιχειρώντας να μην γίνει αντιληπτό κατά τον έλεγχο.

Το πιστόλι και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.