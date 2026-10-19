Η αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να ζητά από τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Ο μονάρχης, ωστόσο, εμφανίζεται απρόθυμος να συγκρουστεί ανοιχτά με τον μικρότερο γιο του και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Woman’s Day, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου θεωρεί ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού αποτελούν ένα ζήτημα που θα συνεχίσει να απασχολεί τη βασιλική οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να ζητά από τον Κάρολο να εξετάσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης των τίτλων του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίζεται εμφανώς ενοχλημένος, με τους Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα και παρουσιάζονται ως κοντινές στο ζευγάρι υποστηρίζουν ότι ο Ουίλιαμ δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ένα περιστασιακό πρόβλημα. «Υπάρχουν όλοι οι λόγοι να πιστεύουμε ότι έχουν προγραμματίσει και άλλες τέτοιες εμφανίσεις, επομένως δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα εξαφανιστεί. Ο Ουίλιαμ λέει ότι ήρθε η ώρα ο πατέρας του να βάλει τέλος σε αυτό, αφαιρώντας επιτέλους τους τίτλους τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος διστάζει να αφαιρέσει τους τίτλους των Σάσεξ

Παρά τις φερόμενες πιέσεις του διαδόχου, ο βασιλιάς Κάρολος δεν φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε μια τόσο ριζική απόφαση. Το Woman’s Day αναφέρει ότι είναι «πολύ απρόθυμος» να φτάσει σε αυτό το σημείο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει νέα, βαθύτερη ρήξη με τον Χάρι και τη Μέγκαν.

«Κάτι τέτοιο σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μαζί τους και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει», αναφέρει η ίδια πηγή στο περιοδικό.

Την ίδια ώρα, ο βασιλικός αναλυτής Τομ Σάικς περιγράφει μια κατάσταση αβεβαιότητας στο Παλάτι. Σε πρόσφατο κείμενό του στην πλατφόρμα Substack, το οποίο επικαλείται το δημοσίευμα, σημειώνει ότι «απλώς δεν ξέρουν τι να κάνουν».

Ο ίδιος εκτιμά ότι η βασιλική οικογένεια δύσκολα μπορεί να προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα χωρίς την έγκριση του μονάρχη. Όπως γράφει: «Η αίσθηση είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο χωρίς ο βασιλιάς να δώσει την εξουσιοδότηση για πιο αυστηρά μέτρα, ώστε να γίνει σαφές στους Σάσεξ ότι διακινδυνεύουν τους τίτλους τους».

Ο Τομ Σάικς επισημαίνει, παράλληλα, ότι ακόμη και πιο περιορισμένες κινήσεις προκαλούν επιφυλάξεις. «Όμως το Παλάτι είναι πολύ επιφυλακτικό ακόμη και απέναντι σε σχετικά ήπια μέτρα, όπως η αφαίρεσή τους από την επίσημη βασιλική ιστοσελίδα, επειδή δεν θέλει να φανεί εκδικητικό. Παράλληλα, φοβάται ότι μια τέτοια κίνηση θα ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά και θα κάνει τα πράγματα χειρότερα».

Με βάση όσα αναφέρει το δημοσίευμα, η διαχείριση της υπόθεσης παραμένει δύσκολη για τον Κάρολο, καθώς καλείται να σταθμίσει τις πιέσεις για αυστηρότερη στάση απέναντι στους Σάσεξ και τον κίνδυνο μιας νέας κλιμάκωσης της οικογενειακής διαμάχης.