Την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει απόφαση του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην πόλη.

Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί την Τρίτη από το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας, καθώς η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί να αποτρέψει νέες καταστροφές και λεηλασίες.

Την ίδια ώρα, τα περισσότερα καταστήματα γνωστών οίκων μόδας παρέμειναν κλειστά το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο του Μιλάνου, υπό τον φόβο επανάληψης των επεισοδίων.

Επίσκεψη Σαλβίνι στην πλατεία Ντουόμο

Ο Ματέο Σαλβίνι, γραμματέας της Λέγκα, επισκέφθηκε την πλατεία Ντουόμο, όπου συνομίλησε με αστυνομικούς και μέλη των καραμπινιέρων, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας.

Dalle parole ai fatti! ✅ https://t.co/eAZVJjzzEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2026

«Ήρθα για να χαιρετήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας και για να τους ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ανησυχία για νέες διαδηλώσεις στο Κόμο

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες έχουν προγραμματιστεί δύο διαδηλώσεις για το ερχόμενο Σάββατο στην πόλη του Κόμο.

Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

Ανώνυμοι διοργανωτές φέρονται να προαναγγέλλουν ότι οι κινητοποιήσεις θα καταλήξουν σε βίαια επεισόδια, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για νέες ταραχές.

Αυστηρότερα μέτρα κατά των λεηλασιών και των συμμοριών ανηλίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera, κατά τη διάρκεια σύσκεψης για τη δημόσια τάξη, υπό την προεδρία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίστηκε η άμεση προώθηση νέου νομοθετικού διατάγματος.

Στις βασικές προβλέψεις του περιλαμβάνεται η επέκταση της δυνατότητας προληπτικής προσαγωγής και σε ανηλίκους, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση των συμμοριών ανηλίκων.

Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης συμμετοχής σε συναθροίσεις για πρόσωπα που ευθύνονται για καταστροφές και λεηλασίες.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ενίσχυση της επιχείρησης «Ασφαλείς Δρόμοι» (Strade Sicure), στο πλαίσιο της οποίας στρατιωτικό προσωπικό συνδράμει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας στο Μιλάνο.