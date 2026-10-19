Από τη μυθική χλιδή με τα υπερπολυτελή γιοτ, τα παραμυθένια παλάτια και τα αμύθητης αξίας έργα τέχνης, ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την ωμή πραγματικότητα της περιφερειακής αστάθειας. Ο 41χρονος διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καλείται να διαχειριστεί τις σοβαρές προκλήσεις που γεννά η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες απειλές των ανταρτών Χούθι κατά κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, ο πρίγκιπας τελεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Τις τελευταίες ημέρες μετακινείται μεταξύ ανακτόρων με ειδικά επιλεγμένη ομάδα φρουράς, καθώς η κρίση εντείνεται.

Η φερόμενη μετακίνηση του de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας σε ασφαλείς τοποθεσίες έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τον αδιανόητα πολυτελή τρόπο ζωής του. Ο 41χρονος πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει συνδέσει το όνομά του με αγορές που καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ και ξεπερνούν κάθε φαντασία.



Το 2015 απέκτησε το υπερπολυτελές γιοτ Serene έναντι 429 εκατομμυρίων ευρώ, καταβάλλοντας σχεδόν το διπλάσιο της αρχικής του τιμής. Το σκάφος διαθέτει υποβρύχιο θάλαμο παρατήρησης, κινηματογράφο και ελικοδρόμια.

Την ίδια χρονιά αγόρασε το Chateau Louis XIV κοντά στις Βερσαλλίες αντί 300 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η ακριβότερη κατοικία στον κόσμο, διαθέτοντας εντυπωσιακή τάφρο με υποβρύχιο θάλαμο και αυτοματισμούς ελεγχόμενους από iPhone.



Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ένα τεράστιο συγκρότημα βασιλικών ανακτόρων στην Ερυθρά Θάλασσα εντός του σχεδίου Neom, ενώ το όνομά του συνδέθηκε με την ιστορική αγορά του πίνακα «Salvator Mundi» του Λεονάρντο ντα Βίντσι για το ποσό-ρεκόρ των 450,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ισχυρές συμμαχίες και οι φιλίες με τους σταρ

Πέρα από τα περιουσιακά στοιχεία, ο «MBS» καλλιέργησε ισχυρούς δεσμούς με τη διεθνή ελίτ. Συναντήθηκε με την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, ανέπτυξε στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ και συνομίλησε με ηγέτες της τεχνολογίας όπως ο Έλον Μασκ και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου

Παράλληλα, οι επαφές του εκτείνονται στο Χόλιγουντ, από την Όπρα Γουίνφρεϊ μέχρι τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος φιλοξενήθηκε για εβδομάδες σε σαουδαραβικά ανάκτορα χρησιμοποιώντας ακόμη και το προσωπικό Boeing 747 του πρίγκιπα.



Ο ίδιος ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, απαντώντας στις κριτικές για τη χλιδή, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά τις προσωπικές μου δαπάνες, είμαι πλούσιος, δεν είμαι φτωχός. Δεν είμαι ο Γκάντι ή ο Μαντέλα. Ανήκω σε μια βασιλική οικογένεια που υπήρχε επί εκατοντάδες χρόνια».