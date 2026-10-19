Τη δική της απάντηση στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για την υπόθεση με την μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Οι «πράσινοι» υποστηρίζουν ότι η Δέσποινα Γιαννακοπούλου δικαιώθηκε σχετικά με όσα υπέστη, ενώ αναφέρουν πως ο αρμόδιος εισαγγελέας δέχτηκε ως αληθή τόσο την εκφορά των συνθημάτων όσο και την εκ νέου ανάρτηση του σχετικού βίντεο από τις επίσημες σελίδες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στους «ερυθρόλευκους» για την ανακοίνωσή τους, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες.

Αναλυτικά η θέση της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Η Δέσποινα Γιαννακοπουλου μήνυσε τους εκπροσώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα αισχρά συνθήματα εις βάρος της το περασμένο καλοκαίρι. Δικαιώθηκε μάλιστα απολύτως σχετικά με όλα όσα εμετικά υπέστη.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας δέχτηκε ως απολύτως αληθή γεγονότα τόσο την εκφορά των κατάπτυστων συνθημάτων εναντίον της όσο και το ότι επισήμως η ΚΑΕ Ολυμπιακός την επόμενη ημέρα αυτών, τα ανήρτησε εκ νέου στις επίσημες σελίδες της!

Αυτό που επεσήμανε ο εισαγγελέας ήταν ότι δεν εντόπισε δόλο για δυσφήμηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ως προς την ανάρτηση του βίντεο για αυτό και προχώρησε στο άνοιγμα δικογραφίας για τους φυσικούς αυτουργούς των συνθημάτων αυτών.

Αντί να ντρέπεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις πράξεις της αυτές που λεπτομερώς περιγράφει ο εισαγγελέας, -κατά την προσφιλή της τακτική- αντί να ζητήσει μια συγγνώμη τόσους μήνες μετά, βγάζει ανακριβείς, αστείες ανακοινώσεις που προσβάλλουν τη νοημοσύνη όποιου εχει στοιχειώδη αντίληψη. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο. Τόσοι είναι…»