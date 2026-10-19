Την απόφασή του να μην εμπλακεί ξανά στους χώρους της πολιτικής και της εστίασης γνωστοποίησε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ξεκαθαρίζοντας πως οι συγκεκριμένες δραστηριότητες ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να βάλει τελεία στους δύο αυτούς τομείς:

«Δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική και την εστίαση. Όχι, βέβαια. Στην πολιτική ήταν μια δεύτερη θητεία. Αυτή είναι η άποψή μου. Το έκανα γιατί πίστευα ότι θα μπορούσα να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Για το φαγητό το έκανα από ένα πείσμα γιατί μου λέγανε «τι ωραίο κρητικό φαγητό» σε κάποια εστιατόρια και εγώ έλεγα «τι μάπα φαγητό είναι αυτό;

Πάμε να σας δείξω πώς είναι τα κρητικά φαγητά». Αλλά αυτό τελείωσε γιατί και η μητέρα μου πια δεν μπορεί να μαγειρεύει και τέλος πάντων ούτε οι φιλενάδες που μαγείρευαν εκεί, οπότε δε θα το ξανακάνω. Είναι οι Πρωταγωνιστές, είναι κάποια κείμενα στην Καθημερινή, είναι τα podcast που κάνω στο Pod».

«Αυτό με πλήγωσε πολύ»

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τις εσωτερικές αποφάσεις των τηλεοπτικών σταθμών και τις αλλαγές που επηρέασαν την παραγωγή του την προηγούμενη σεζόν.

Περιγράφοντας τη σχέση του με τα κανάλια και την προσπάθεια που καταβάλλει μαζί με τους συνεργάτες του, σημείωσε:

«Το να βλέπω ότι δε χάνουν αυτοί που είναι στα όποια κανάλια το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά μου. Θέλω να με θέλουν, αλλά θέλω να με θέλουν, να θέλουν αυτό. Θα το πω σεμνά… Η εκπομπή μου πέρυσι άλλαξε 2-3 φορές ημέρα μετάδοσης χωρίς να ρωτηθώ. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Έτσι;

Θέλω να καταλαβαίνουν και αυτοί που έχουν τα κανάλια και όλοι μας ότι κάποιοι καταθέτουμε κομμάτια του εαυτού μας. Έτσι; Ξενύχτια επί ξενυχτιών για να βγάλουμε μια εκπομπή. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν είναι καλή ή κακή».