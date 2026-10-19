Την μαζική στήριξη των φιλάθλων του αναμένεται να έχει ο Παναθηναϊκός στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την προσεχή Κυριακή (25/10, 18:00) απέναντι στον Βόλο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει σε πρώτη φάση 9.000 εισιτήρια για το παιχνίδι, με τη ζήτηση από τους φιλάθλους τους να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Παράλληλα, από την πλευρά της ΠΑΕ υπάρχει η πρόθεση να εξασφαλιστούν επιπλέον εισιτήρια, εφόσον εξαντληθούν τα πρώτα 9.000, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Μάλιστα η ΠΑΕ ενημέρωσε αναλυτικά για τις θύρες που είναι διαθέσιμες και τις τιμές των εισιτηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 18:00, ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια για τις Θύρες 39 έως 42, καθώς και για τις Θύρες 43 έως 56.

Οι τιμές είναι:

Για τις Θύρες 39 έως 42 (20 ευρώ ανά εισιτήριο)

Για τις Θύρες 43 έως 56 (30 ευρώ ανά εισιτήριο)».