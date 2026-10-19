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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της LATAM Airlines Perú λίγο πριν από την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες της Λίμα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Η πτήση LA2302 ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Πιούρα, όταν αναφέρθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του αριστερού κινητήρα και της πτέρυγας. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο φαίνεται καπνός και στη συνέχεια φλόγες στην αριστερή πλευρά του αεροσκάφους.

Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου επενέβησαν και έσβησαν τη φωτιά, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν για προληπτικούς λόγους.

«Οι κινητήρες είχαν ανεβάσει ισχύ»

Επιβάτης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ATV ότι ο πιλότος είχε ανακοινώσει την απογείωση και οι κινητήρες είχαν ανεβάσει ισχύ λίγο πριν εμφανιστεί η φωτιά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο κυβερνήτης ενημέρωσε αργότερα τους επιβαίνοντες ότι η απογείωση ματαιώθηκε εξαιτίας προβλήματος στο αριστερό σκέλος του συστήματος προσγείωσης. Η αιτία της φωτιάς, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Η LATAM χαρακτήρισε το περιστατικό «απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν» και ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στους επιβάτες, οργανώνοντας τη μεταφορά τους με εναλλακτικές πτήσεις.

Το αεροσκάφος πρόκειται να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, η λειτουργία του συνεχίστηκε κανονικά μετά το περιστατικό.