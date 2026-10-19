Φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της LATAM Airlines Perú λίγο πριν από την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες της Λίμα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Η πτήση LA2302 ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Πιούρα, όταν αναφέρθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του αριστερού κινητήρα και της πτέρυγας. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο φαίνεται καπνός και στη συνέχεια φλόγες στην αριστερή πλευρά του αεροσκάφους.

Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου επενέβησαν και έσβησαν τη φωτιά, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν για προληπτικούς λόγους.

During preparations for takeoff from Lima’s Jorge Chavez International Airport in #Peru, an engine on a LATAM Airlines Airbus A320 aircraft caught fire. The airline issued an official statement saying, "Just before takeoff, an unexpected technical event occurred, after which all passengers were safely evacuated from the aircraft as a precaution…" — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 19, 2026

«Οι κινητήρες είχαν ανεβάσει ισχύ»

Επιβάτης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ATV ότι ο πιλότος είχε ανακοινώσει την απογείωση και οι κινητήρες είχαν ανεβάσει ισχύ λίγο πριν εμφανιστεί η φωτιά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο κυβερνήτης ενημέρωσε αργότερα τους επιβαίνοντες ότι η απογείωση ματαιώθηκε εξαιτίας προβλήματος στο αριστερό σκέλος του συστήματος προσγείωσης. Η αιτία της φωτιάς, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

🚨✈️🔥 Peru’da Lima-Piura seferine hazırlanan LATAM Airlines Perú’ya ait LA2302 sefer sayılı uçakta kalkış öncesi yangın paniği yaşandı. Uçağın sol motoru ve kanat bölgesinde yangın çıktığı bildirilirken, havalimanı itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yolcular tedbir amacıyla uçaktan tahliye edilirken, uçuş iptal edilerek yolcuların alternatif seferlere yönlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Olayın nedeni teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. — herdem_aviation (@muratherdemm) October 19, 2026

Η LATAM χαρακτήρισε το περιστατικό «απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν» και ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στους επιβάτες, οργανώνοντας τη μεταφορά τους με εναλλακτικές πτήσεις.

Το αεροσκάφος πρόκειται να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, η λειτουργία του συνεχίστηκε κανονικά μετά το περιστατικό.