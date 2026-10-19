Συναγερμός σήμανε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Στις 17/10/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Ραμαντάν (ον.) Ζιρέμπα (επ.) 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ραμαντάν (ον.) Ζιρέμπα (επ.) έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1.60 και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι, μπλε μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».