«Θα σου λείπεις κάθε μέρα και θα σε κρατώ για πάντα στην καρδιά μου», αναφέρει η Αριάνα Γκράντε, αποχαιρετώντας την αγαπημένη της Coco, το σκυλάκι που βρισκόταν στο πλευρό της για περισσότερο από μία δεκαεπταετία.

Η Αμερικανίδα σταρ της μουσικής δημοσίευσε μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του τετράποδου φίλου της και να μοιραστεί με τους ακολούθους της τα συναισθήματα της απώλειας.

Στο φωτογραφικό υλικό που συνόδευσε την ανάρτηση, η ερμηνεύτρια καταγράφεται σε πολύ προσωπικές στιγμές, να ακουμπά απαλά το μέτωπό της στο κεφάλι της Coco, αλλά και να της δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μουσούδι. Παράλληλα, ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει μια συμβολική εικόνα που δείχνει τα πέλματα του ζώου δίπλα σε ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη συντροφικότητα που έζησαν μαζί, η ίδια σημείωσε στη λεζάντα:

«Η πιο γλυκιά, η πιο υπέροχη και η πιο όμορφη Coco… Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου και που για περισσότερα από 17 υπέροχα χρόνια ομόρφαινες αυτόν τον πλανήτη με την παρουσία σου. ♡🪽»

«Κάνεις κάθε μέρος πιο όμορφο»

Η σχέση της με τα ζώα είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με την ίδια να έχει υιοθετήσει αρκετά κατοικίδια κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Ωστόσο, η Coco αποτελούσε ένα από τα παλαιότερα μέλη της οικογένειάς της, έχοντας ζήσει μαζί της από τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Κλείνοντας το συγκινητικό της μήνυμα, η καλλιτέχνης υπογράμμισε το αποτύπωμα που άφησε η παρουσία του ζώου στη ζωή της:

«Κάνεις κάθε μέρος στο οποίο πηγαίνεις πιο όμορφο. Θα μου λείπεις κάθε μέρα και θα σε κρατώ για πάντα στην καρδιά μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, γλυκό μου κορίτσι.»