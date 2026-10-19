Ένα ηλικιακό όριο που θα αλλάξει την καθημερινότητα παιδιών, γονέων και ψηφιακών πλατφορμών προωθεί η κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση χρήσης υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατά την πρώτη επεξεργασία του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, με τη στήριξη της ΝΔ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν για την τοποθέτησή τους στην Ολομέλεια, όπου η ψηφοφορία προγραμματίζεται για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

«Η λύση που δίνουμε μπορεί να μην είναι τέλεια, είναι όμως πρόσφορη, αναλογική, συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο και πρωτίστως εφαρμόσιμη», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, απαντώντας στις ενστάσεις της αντιπολίτευσης.

Η ευθύνη της επαλήθευσης στις πλατφόρμες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το πώς θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των χρηστών. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι υπεύθυνες για την επαλήθευση θα είναι οι ίδιες οι πλατφόρμες, διαβεβαιώνοντας ότι θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών.

Όπως εξήγησε, η πληροφορία που θα παρέχεται θα περιορίζεται στο εάν ο χρήστης είναι κάτω ή πάνω από το ηλικιακό όριο των 15 ετών.

Από την πλευρά του, ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείων όπως το Kids Wallet και το gov.gr, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός κινείται εντός των ορίων του ευρωπαϊκού δικαίου.

Σκέρτσος: Οι εταιρείες θα πρέπει να αλλάξουν διαδικασίες

Ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε ότι η απειλή κυρώσεων μπορεί να υποχρεώσει τις τεχνολογικές εταιρείες να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς τους για την προστασία των ανηλίκων.

Επικαλέστηκε την πρόβλεψη της κοινοτικής νομοθεσίας για πρόστιμα έως το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών, τονίζοντας ότι το οικονομικό διακύβευμα για τις μεγάλες πλατφόρμες είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Παράλληλα, απέρριψε την κριτική ότι η κυβέρνηση βιάζεται να νομοθετήσει πριν διαμορφωθεί ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όπως είπε, έχουν προηγηθεί εθνική και ευρωπαϊκή διαβούλευση, ενώ η θέσπιση κανόνων που θα προσέκρουαν στο ενωσιακό δίκαιο θα μπορούσε να δώσει στις εταιρείες περιθώριο αμφισβήτησής τους.

Ο ίδιος αναγνώρισε την πιθανότητα παιδιά να αναζητήσουν άλλους, πιο επικίνδυνους διαδικτυακούς χώρους, σημειώνοντας ωστόσο ότι αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο με κατάλληλα μέτρα.

Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης

Η αποτελεσματικότητα μιας οριζόντιας απαγόρευσης, η προστασία των δεδομένων και ο έλεγχος των πλατφορμών αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της κριτικής.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, εξέφρασε διαφωνία με την πλήρη απαγόρευση χωρίς διαβαθμίσεις, επικαλούμενος και τις επισημάνσεις φορέων για την επιστημονική τεκμηρίωση του μέτρου.

Το ΚΚΕ έθεσε ερωτήματα για τον πρακτικό τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Η Έλενα Ακρίτα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, εστίασε στην ανεπαρκή λογοδοσία των πλατφορμών και στα κενά που, όπως υποστήριξε, παραμένουν στον έλεγχο εφαρμογής.

Η Ελληνική Λύση ζήτησε μια ευρύτερη πρόταση με συμμετοχή πολιτείας, επιστημόνων, σχολείων και οικογενειών, ενώ η Νίκη τόνισε την ανάγκη για δικλίδες ασφαλείας και ουσιαστικό έλεγχο των τεχνολογικών εταιρειών.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής διαβούλευσης και αντιτάχθηκε σε ένα «οριζόντιο ψηφιακό συρματόπλεγμα» χωρίς επαρκή έλεγχο των ίδιων των πλατφορμών.