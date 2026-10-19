Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού στην Αρτέμιδα, ο οποίος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και στη συνέχεια απείλησε αστυνομικούς με μαχαίρι, προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βραυρώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο, όταν ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, έβγαλε μαχαίρι και τους απείλησε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Οδηγούσε με αλκοόλ πάνω από τρεις φορές το επιτρεπόμενο όριο

Από τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος είχε συγκέντρωση αλκοόλ 0,89 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l. Πρόκειται για ποσότητα αλκοόλ που ξεπερνά κατά περίπου 3,5 φορές το νόμιμο όριο.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.