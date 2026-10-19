Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Νίκαια της Γαλλίας, στο οποίο ένας εργαζόμενος σε κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών προσπαθεί να προστατεύσει την επιχείρηση από εισβολή και λεηλασία, με αποτέλεσμα να δεχθεί βίαιη επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, στη λεωφόρο Jean-Médecin, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που συνοδεύτηκε από επεισόδια και καταστροφές σε καταστήματα.

Στο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X, ο άνδρας, ονόματι Πιερ, εμφανίζεται να στέκεται μπροστά από την είσοδο του καταστήματος, επιχειρώντας να εμποδίσει την είσοδο άλλων ατόμων.

Η τζαμαρία του καταστήματος έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, με τα τζάμια να έχουν σπάσει.

Asaltan una tienda de Micromania en Niza y agreden al dueño por intentar defenderla: https://t.co/kD8OgE2hWr — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 17, 2026

Τον κλώτσησε πισώπλατα και τον έριξε στο έδαφος

Στα πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας να πλησιάζει τον εργαζόμενο και να του απευθύνει τον λόγο. Όταν ο Πιερ τον ακολουθεί και στρέφει την πλάτη του, ένας κουκουλοφόρος τον κλωτσά από πίσω, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, άλλα άτομα του πετούν αντικείμενα, ωστόσο εκείνος καταφέρνει να σηκωθεί. Περαστικοί πλησιάζουν το σημείο και προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για την επίθεση.

«Στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει»

Ο Πιερ, περιγράφοντας όσα συνέβησαν, παραδέχθηκε ότι ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την ένταση του περιστατικού.

«Σε κάποια στιγμή, στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, αυτό είναι όλο», ανέφερε.

«Δεν μπορώ ακόμη να συνειδητοποιήσω πλήρως όσα συνέβησαν. Ίσως καταφέρω να τα επεξεργαστώ λίγο αργότερα, όταν θα έχει περάσει όλη αυτή η κατάσταση», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή δεν είχε τον χρόνο να αξιολογήσει τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε. Εκ των υστέρων, μάλιστα, αναγνωρίζει ότι η απόφασή του να σταθεί μπροστά στην είσοδο ενδεχομένως να μην ήταν σωστή.

«Νομίζω ότι τελικά δεν έπρεπε να το κάνω. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα», δήλωσε.

Ζημιές σε 15 καταστήματα και 85 προσαγωγές

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Νίκαια το Σάββατο (17/10), συνολικά 15 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.

Από τα επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης αρκετοί τραυματισμοί.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, 85 άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση, εκ των οποίων τα 40 ήταν ανήλικοι.