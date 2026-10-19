Σφοδρή κριτική στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού άσκησε τη Δευτέρα (19/10) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέδωσε τις κοινωνικές αναταραχές στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι δύο χώρες, υποστηρίζοντας ότι «και στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία, οι διαμαρτυρίες έχουν σχέση με τη μετανάστευση».

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι «Γαλλία και Ιταλία είναι χειρότερες χώρες σε σύγκριση με το παρελθόν», απευθύνοντας νέα προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές ηγεσίες.

Μάλιστα, επανέλαβε την άποψή του ότι «αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει», ζητώντας ουσιαστικά την υιοθέτηση πολύ αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

Τα επεισόδια στην Ευρώπη και η νέα παρέμβαση Τραμπ

Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο σοβαρών ταραχών στη Γαλλία, όπου οι κινητοποιήσεις για την ακρίβεια, την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, περισσότεροι από 2.330 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές και τραυματισμοί αστυνομικών.

Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε στην επιβολή περιορισμών σε περιοχές του Παρισιού, επιχειρώντας να αποτρέψει νέες λεηλασίες και επεισόδια.

Ανάλογη ένταση επικράτησε και στην Ιταλία, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ αποφασίστηκε η ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, τα διεθνή πρακτορεία συνδέουν το κύμα διαμαρτυριών κυρίως με την αύξηση του κόστους ζωής, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρέμβει και το προηγούμενο διήμερο, κατηγορώντας τη γαλλική κυβέρνηση ότι έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης και ζητώντας από το Παρίσι να προχωρήσει άμεσα σε αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων.