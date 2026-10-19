Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός αλόγου στη Βόρεια Κέρκυρα, το οποίο έπεσε σε πηγάδι βάθους 10 μέτρων και χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να βγει ξανά στην επιφάνεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αγνός του δήμου Βόρειας Κέρκυρας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Για τον απεγκλωβισμό του ζώου κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων. Χρησιμοποιώντας διασωστικό τρίποδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν να ανασύρουν με ασφάλεια το άλογο από το βαθύ πηγάδι.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το ζώο παραδόθηκε σώο στον ιδιοκτήτη του. Τα αίτια της πτώσης του δεν έχουν γίνει γνωστά.