Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (19/10) στο Κολόμπους του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς σε τζαμί, με τις ομοσπονδιακές αρχές να σπεύδουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Associated Press, η ομοσπονδιακή υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X ότι πράκτορες της ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για περιστατικό με πυροβολισμούς βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης, από το περιστατικό φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του ένα άτομο, ενώ ένα ακόμη έχει τραυματιστεί.

Στο σημείο όπου καταγράφηκε η κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται μουσουλμανικός χώρος λατρείας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν συγκροτήματα κατοικιών με διώροφα κτίρια.

BREAKING: 1 dead, 1 injured in a shooting inside a mosque in northeast Columbus, Ohio. – 10TV https://t.co/fCfEQtBKCX — Scope Report (@ScopeReport_) October 19, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για ενδεχόμενα θύματα, ούτε έχει διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι πυροβολισμοί είχαν ως στόχο το τζαμί, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία για τα κίνητρα ή την ταυτότητα τυχόν εμπλεκομένων.