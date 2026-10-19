Στο μικροσκόπιο του Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας βρίσκονται περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος, με τον Σύλλογο να έχει ήδη προχωρήσει στην υποβολή 11 μηνυτήριων αναφορών, έπειτα από καταγγελίες πολιτών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Βασίλης Τσιρώνης, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, προειδοποιεί για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παροχή διατροφικών συμβουλών από άτομα χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κόσμος μας αντιμετωπίζει ως αδυνατιστές και όχι ως επαγγελματίες υγείας και σ’ αυτό προφανώς η Πολιτεία φέρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ευθύνης», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Έντεκα μηνυτήριες αναφορές για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος

Σύμφωνα με τον κ. Τσιρώνη, η δημιουργία του Μητρώου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τον έλεγχο της νομιμότητας στον κλάδο.

Με τον νόμο 5194/2025, ο Σύλλογος απέκτησε τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, ενώ η εγγραφή σε αυτόν κατέστη υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για περιστατικά που τους προβληματίζουν κατά τη συνεργασία τους με διαιτολογικά γραφεία.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 62 καταγγελίες και αναφορές, από τις οποίες έχουν εξεταστεί οι 36. Από αυτές προέκυψαν 11 μηνυτήριες αναφορές για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Οι αναφορές εξετάζονται από το Νομικό Τμήμα του Συλλόγου, το οποίο ελέγχει, μεταξύ άλλων, εάν το καταγγελλόμενο πρόσωπο διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό Μητρώο.

Φυλάκιση και χρηματική ποινή για τους παράνομους διαιτολόγους

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ποινικές κυρώσεις για όσους ασκούν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος του Σ.Δ.Δ.Ε., σε περίπτωση καταδίκης προβλέπονται φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ.

Για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, καθώς και η εκπλήρωση των προβλεπόμενων επαγγελματικών προϋποθέσεων.

Τα σημάδια που πρέπει να προβληματίζουν τους πολίτες

Ο κ. Τσιρώνης επισημαίνει ότι ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο διαδίκτυο, όπου παρέχονται εξ αποστάσεως υπηρεσίες διατροφής από πρόσωπα που ενδέχεται να μην διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση.

Όπως τονίζει, τέτοιες πρακτικές μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες για ασθενείς, όπως τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς οι ακατάλληλες διατροφικές οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές.

Μεταξύ των προειδοποιητικών ενδείξεων που αναφέρει είναι οι υποσχέσεις για μοναδικές ή θαυματουργές μεθόδους αδυνατίσματος, η χρήση μηχανημάτων που παρουσιάζονται ως λύσεις για κάθε πρόβλημα, αλλά και η προώθηση ενός συγκεκριμένου διατροφικού προτύπου ως κατάλληλου για όλους.

«Εγώ είμαι ο μόνος που το κάνω αυτό, είναι κάτι μοναδικό, κάτι καινοτόμο», είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ισχυρισμού που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να προκαλεί επιφυλάξεις.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρεται επίσης στη χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμού, τον οποίο χαρακτηρίζει «μία ξεκάθαρη απάτη σε σχέση με οποιαδήποτε επιστήμη».

Παράλληλα, εξηγεί ότι δεν υπάρχει μία διατροφή κατάλληλη για όλους, καθώς η επιλογή του διατροφικού προγράμματος πρέπει να βασίζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες και στην κατάσταση της υγείας κάθε ανθρώπου.