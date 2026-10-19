Έναν απρόσμενο τρόπο για την προσωρινή ανακούφιση από τη βουλωμένη μύτη εξετάζει νέα έρευνα, σύμφωνα με την οποία ο οργασμός μπορεί να βελτιώσει τη ρινική αναπνοή με αποτελεσματικότητα αντίστοιχη με εκείνη των αποσυμφορητικών σπρέι, για διάστημα έως και μίας ώρας.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι η ήπια έως μέτρια σωματική άσκηση μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά τη ρινική συμφόρηση. Ακόμη και τα push-ups μπορούν να προσφέρουν γρήγορη ανακούφιση, ανοίγοντας τις ρινικές διόδους και μειώνοντας τη φλεγμονή που ενδέχεται να τις επηρεάζει.

Αυτή τη φορά, Γερμανοί ερευνητές εξέτασαν μια διαφορετική μορφή σωματικής δραστηριότητας, πραγματοποιώντας δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 18 ζευγάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Οι συμμετέχοντες αξιολογούσαν την αναπνοή τους στο σπίτι, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 10 βαθμών, ενώ μετρούσαν τη ροή του αέρα με φορητό ρινομανομετρητή. Οι μετρήσεις γίνονταν πριν από τη σεξουαλική επαφή, αμέσως μετά τον οργασμό, καθώς και 30 λεπτά, μία ώρα και τρεις ώρες αργότερα. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο οι περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο σύντροφοι είχαν φτάσει σε κορύφωση.

Την επόμενη ημέρα, τα ζευγάρια χρησιμοποίησαν ξυλομεταζολίνη, ένα συνηθισμένο αποσυμφορητικό σπρέι που διατίθεται χωρίς συνταγή, ώστε οι ερευνητές να συγκρίνουν τα αποτελέσματα.

Η μέση ροή αέρα αυξήθηκε κατά 214 ml ανά δευτερόλεπτο αμέσως μετά τον οργασμό και έφτασε τα 249 ml ανά δευτερόλεπτο στα 30 λεπτά, πριν αρχίσει να μειώνεται σταδιακά προς τα αρχικά επίπεδα. Με το αποσυμφορητικό σπρέι, η αύξηση ήταν περίπου 235 ml ανά δευτερόλεπτο αμέσως μετά τη χρήση και 287 ml στα 30 λεπτά. Η ανακούφιση από το σπρέι διατηρήθηκε έως και τρεις ώρες.

Scientists discover a surprising nasal decongestant, and oh-oh-oh what a relief it is https://t.co/UuCGE6ulxG https://t.co/tJMgwBdwvz — New York Post (@nypost) October 18, 2026

Η αποτελεσματικότητα φάνηκε να εξαρτάται και από την αρχική ένταση της συμφόρησης. Όσοι είχαν σημαντικά βουλωμένη μύτη, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ρινικής απόφραξης NOSE, παρουσίασαν αισθητή βελτίωση μετά το σεξ. Αντίθετα, όσοι είχαν ήπια συμπτώματα εμφάνισαν ελάχιστη αλλαγή.

Οι περιορισμοί της έρευνας

Ο επικεφαλής ερευνητής, Ολτσάι Μπουλούτ, εκτίμησε ότι ο συνδυασμός της διέγερσης και της σωματικής προσπάθειας μπορεί να συμβάλλει στο άνοιγμα των αεραγωγών. Οι ερευνητές, ωστόσο, αναγνώρισαν σημαντικούς περιορισμούς, καθώς βασίστηκαν στις αναφορές των ζευγαριών για την ικανοποίηση και τις μετρήσεις τους, χωρίς να μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ακολουθήθηκαν πιστά όλες οι οδηγίες.

Ήδη από το 1897, ο γιατρός Βίλχελμ Φλις, στενός φίλος του Σίγκμουντ Φρόιντ, είχε υποστηρίξει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μύτης και των γεννητικών οργάνων. Οι θεωρίες του απορρίφθηκαν από μεταγενέστερους ερευνητές, ωστόσο η νέα μελέτη υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια φυσιολογική σύνδεση μεταξύ της σεξουαλικής δραστηριότητας και της αποσυμφόρησης της μύτης.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η βελτίωση της ρινικής αναπνοής σχετίζεται περισσότερο με την ένταση της άσκησης παρά με τη διάρκειά της. Οι επιστήμονες προτείνουν νέες μελέτες που θα συγκρίνουν τον οργασμό κατά τη σεξουαλική επαφή με τον αυνανισμό, αλλά και τη σεξουαλική επαφή χωρίς οργασμό. Εάν ο αυνανισμός προσφέρει παρόμοια αποτελέσματα, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει μια φυσική εναλλακτική λύση στα αποσυμφορητικά, κάτι που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί.