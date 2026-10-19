Συγκλονιστικές εικόνες από την προσπάθεια ενός γείτονα να σώσει ένα 4χρονο αγόρι από σπίτι που είχε τυλιχτεί στις φλόγες έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία στο Μισισίπι των ΗΠΑ. Ο Κέναρντ Χοτζ έσκαψε με γυμνά χέρια μέσα στα αποκαΐδια και τα συντρίμμια, καταφέρνοντας να βγάλει το παιδί από το φλεγόμενο κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στην πόλη Έντουαρντς, στην κομητεία Χάιντς. Το αγόρι είχε παγιδευτεί σε ένα υπνοδωμάτιο, ενώ η φωτιά είχε ήδη καταστρέψει μεγάλο μέρος του σπιτιού. Σύμφωνα με το WAPT, το παιδί ήταν το μόνο από τα έξι ανήλικα που παρέμενε ακόμη μέσα στο κτίριο.

Ο Χοτζ ήταν μεταξύ των γειτόνων που έσπευσαν να βοηθήσουν, την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ελέγξουν τις φλόγες, όπως αναφέρει η nypost. Στο βίντεο από την κάμερα που φορούσε αστυνομικός φαίνεται ο άνδρας, φορώντας κίτρινη μπλούζα, να απομακρύνει τα συντρίμμια και να ψάχνει μέσα στα αποκαΐδια.

Κάποια στιγμή εντοπίζει το παιδί, πιάνει το χέρι του και το τραβά προς ασφαλές σημείο. «Το έχεις;» ακούγεται να τον ρωτά ένας διασώστης. «Ναι, τον έχω, τον έχω, τον έχω!» απαντά ο Χοτζ. Ο ίδιος εξήγησε ότι αποφάσισε να επέμβει επειδή ήθελε να δώσει στο παιδί μια «ευκαιρία» να επιβιώσει.

Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί

Το 4χρονο αγόρι έφερε εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του και, όταν ανασύρθηκε, δεν ανέπνεε. Οι διασώστες τού έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο σημείο και στη συνέχεια το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Έλα, μικρέ μου… Κράτα γερά, φίλε», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός στο βίντεο, προσπαθώντας να ενθαρρύνει το παιδί.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάιντς ανακοίνωσε στις 8 Οκτωβρίου ότι το αγόρι βρισκόταν σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση». Έκτοτε δεν έχει υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την υγεία του.

Hero Mississippi neighbor digs through smouldering wreckage with his hands to rescue boy, 4, trapped in house fire https://t.co/R5EtvrVnOI https://t.co/cymEFovNHT — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Από το φλεγόμενο σπίτι διασώθηκαν επίσης πέντε ακόμη παιδιά, ηλικίας από 2 έως 13 ετών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Έντουαρντς, Τέρενς Κραμπ, χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης ένα πραγματικό θαύμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσπάθειας που έγινε για να σωθεί το παιδί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρχές. Οι ερευνητές εξετάζουν πώς και από πού ξεκίνησε η φωτιά, ενώ, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από αρκετά άτομα που συνδέονται με το περιστατικό.