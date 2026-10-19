Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τον Βόλο και περιοδεύοντας στη πόλη συναντήθηκε με τους πολίτες, όπου συζήτησαν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο από την επίσκεψη στον Βόλο και στη λεζάντα έγραψε:

«Διασχίζοντας τους δρόμους του Βόλου με πολλές στάσεις για θερμές χειραψίες, κεράσματα, κουβέντες.

Πεζόδρομος Χατζηαργύρη, με τα παραδοσιακά τσιπουράδικα. Ανάμεσα σε πειράγματα για την τιμή του τσίπουρου και τη Νίκη Βόλου, το “δεν πάει άλλο” με την ακρίβεια και όχι μόνο, είναι μόνιμη επωδός.

“Δεν πρέπει να κερδίσεις τον Μητσοτάκη, πρέπει να κερδίσεις τον λαό. Αμα τον κερδίσεις, τα ‘χεις όλα”. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις και πλέον ο πήχης έχει ανέβει.

Χρειάζεται σχέδιο εναλλακτικό, αλλά και ρεαλιστικό που να εγγυάται τη βελτίωση της ζωής τους και των παιδιών τους. Όραμα που να δίνει προοπτική και ελπίδα.

Στο τραπέζι στο τσιπουράδικο του Καβούρα, γίνεται η πραγματική σφυγμομέτρηση. Το αίτημα όχι μόνο της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της αλλαγής πολιτικής είναι διάχυτο.

“Έλλειψες, και αυτό ήταν πρόβλημα για όσους προσπαθούμε να φέρουμε την αλλαγή”.

Αυτός είναι και ο λόγος που επέστρεψα. Η ΕΛ.Α.Σ γεννήθηκε για να γίνει ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και να καλύψει το κενό, που έκανε τον Μητσοτάκη να μοιάζει ακλόνητος.

Το απόγευμα κλείνει με ένα ειλικρινές «Πρόεδρε καλή επιτυχία» που μας γεμίζει δύναμη».