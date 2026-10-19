Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε συνέντευξη στην «Magenda TV» και την εκπομπή «Pick n Roll», μιλώντας για πολλά και διαφορετικά θέματα, όπως η κόντρα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσει.

Αρχικά ο Γάλλος άσος ρωτήθηκε για το αν μπορεί να υπάρξει ανακωχή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, απαντώντας αρνητικά. «Δεν έχουμε προβλήματα εκτός παρκέ (σ.σ. με τους παίκτες).

Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανακωχή. Θα είμαι ειλικρινής, την πρώτη μου σεζόν, όταν δεν είχα ακόμη την εμπειρία, ένιωθα ότι όλο αυτό ήταν ανθυγιεινό και ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Ωστόσο, στους πρώτους τελικούς το κατάλαβα και άλλαξα εντελώς την οπτική μου.

Είναι αδιανόητο να υπάρξει ανακωχή. Οι παίκτες και οι φίλαθλοι ακολουθούν μια ηγεσία. Αν η ηγεσία θέλει να πάμε στον πόλεμο, τότε όλοι θα ακολουθήσουν. Αν η ηγεσία αλλάξει στάση, τότε θα αλλάξουν και τα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει την όλη κατάσταση γύρω από τον Ολυμπιακό και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. «Έμεινα έκπληκτος, γιατί δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν και γνωρίζει ότι το να μεταφέρεις τέτοια ζητήματα στα social media δεν είναι σωστό ούτε βοηθητικό.

Δεν είναι καλή ιδέα. Όσα έχεις να πεις, πρέπει να τα διαχειρίζεσαι εσωτερικά. Όλοι κάνουμε λάθη, κανείς δεν είναι τέλειος. Είμαι σίγουρος ότι το μετάνιωσε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά η ομάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά.

Χρειαζόμαστε στενή σύνδεση, να είμαστε μια γροθιά και να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μπει ανάμεσά μας. Το γνωρίζει και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα» κατέληξε ο Γάλλος άσος.

«Δεν θα πήγαινα τώρα για φαγητό μαζί τους»

Παράλληλα ο γκαρντ του Ολυμπιακού κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο μιας κοινής εξόδου για φαγητό με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού, εξηγώντας πως, παρά τις καλές προσωπικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, δεν θεωρεί κατάλληλη μια τέτοια συνάντηση όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η αγωνιστική περίοδος.

«Το έχω συζητήσει με τον Φαλ. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι η σωστή στιγμή για να το κάνουμε. Ίσως κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά μάλλον είμαι τρελός, ξέρετε. Είμαι φίλος με αυτά τα παιδιά, αλλά μέσα στη σεζόν δεν είναι η σωστή στιγμή.

Είναι κόκκινο εναντίον πράσινου. Είμαι πολύ αφοσιωμένος στη σεζόν για να τα κάνω και τα δύο. Όταν τελειώσει η χρονιά, έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αλλά, ειλικρινά, όχι τώρα, δεν το νομίζω», είπε χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ.

«Είμα ευγνώμων που παίζω σε μία ομάδα που έχει τόσο σπουδαίους ιδιοκτήτες»

Για τους αδερφούς Αγγελόπουλους, ο Γάλλος στάρ είπε: «Στο NBA δεν έχεις σχέση με τους ιδιοκτήτες. Τους βλέπεις ίσως 1-2 φορές τον χρόνο. Φυσικά επενδύουν στην ομάδα, βάζουν πολλά λεφτά για να κερδίσουν, αλλά είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.

Έχεις να κάνεις περισσότερο με το management, τον general manager και τον προπονητή. Δεν μπορώ να συγκρίνω πως είναι τα πράγματα σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά στον Ολυμπιακό είναι πολύ συχνά παρόντες. Μερικές φορές θα έρθουν να μας μιλήσουν, θα μας δώσουν κίνητρο, θα προσπαθήσουν να μας εξηγήσουν πώς έχει η κατάσταση.

Είναι παρόντες αλλά επίσης απολαμβάνω ότι εμπιστεύονται τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Τον προπονητή, το management, τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και δίνουν στους παίκτες ελευθερία.

Έχω εξαιρετική σχέση μαζί τους. Μου έκαναν τεράστια τιμή καλώντας με στο σπίτι τους, πήγα στο σπίτι του Γιώργου στη Μύκονο για να υπογράψω την επέκταση του συμβολαίου μου.

Ο Παναγιώτης και η γυναίκα του έχουν έρθει σε ένα σπίτι που είχα νοικιάσει στην Πάρο το καλοκαίρι, φάγαμε μαζί. Έχουμε χτίσει εμπιστοσύνη νομίζω και είμαι ευγνώμων που παίζω σε μία ομάδα η οποία έχει τόσο σπουδαίους ιδιοκτήτες».

«Έχει μεγάλη φλόγα και πάθος για τον Ολυμπιακό»

Φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Για τον τεχνικό του Ολυμπιακού ανέφερε: «Η καθημερινότητα είναι αυτή που καθορίζει τη σχέση και η καθημερινότητα του κόουτς Μπαρτζώκα με τους παίκτες του είναι πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπει ο κόσμος στη διάρκεια των αγώνων.

Είναι ένας πολύ απλός και πράος άνθρωπος, που νοιάζεται για τους παίκτες του και ενδιαφέρεται πραγματικά γι’ αυτούς. Βέβαια, όταν βρίσκεται στον πάγκο υπάρχει ένταση, αλλά αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους προπονητές. Είναι μέρος του παιχνιδιού και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται γενικότερα οι προπονητές.

Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τη σχέση που έχει με τους παίκτες του. Έχει μεγάλη φλόγα και πάθος για την ομάδα του, για τον Ολυμπιακό, και αυτό τον κάνει να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο μέσα στο γήπεδο.

Δεν έχει, όμως, σχέση με την καθημερινότητα της ομάδας και με τη σχέση του με τους παίκτες. Άλλωστε, ο προπονητής είναι η εξουσία μέσα στην ομάδα και πρέπει, με κάποιον τρόπο, να δίνει το παράδειγμα και να επιβάλλεται».