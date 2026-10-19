Μια σκοτεινή υπόθεση οικονομικών συναλλαγών, πολιτικής επιρροής και προσωπικών αντιπαραθέσεων συγκλονίζει το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, προκαλώντας εσωτερική έρευνα στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο της θύελλας βρίσκεται ο κορυφαίος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Ρικ Γκρένελ, ο οποίος φέρεται να υποσχέθηκε πρόσβαση στον πρόεδρο και σε VIP εκδηλώσεις σε Τούρκο μεγιστάνα έναντι χρηματικών δωρεών.



Αποκαλυπτικό γραπτό μήνυμα του 2025 αναφέρει: «Μόλις φτάσουν τα χρήματα στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη δωρεά στο Kennedy Centre και θα συμμετέχεις στις εκδηλώσεις VIP και θα αποκτήσεις στενές σχέσεις με την κυβέρνηση, ακόμη και με τον πρόεδρο».



Ο Γκρένελ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «ψέματα».

New reporting reveals top Trump advisor Ric Grenell offered a Turkish billionaire access to Trump in exchange for a $6,000,000 donation to the Kennedy Center: "Once the money comes to the company here, I will arrange the donation to Kennedy Centre [sic], and you’ll be joining the VIP events and get close with the administration, even with POTUS." — Headquarters (@HQNewsNow) October 19, 2026

Η εισβολή στο Οβάλ Γραφείο και οι βαριές καταγγελίες

Η κρίση πυροδοτήθηκε όταν η σύμβουλος του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, εισέβαλε στο Οβάλ Γραφείο κατηγορώντας έξαλλη τον Γκρένελ ότι εξαπάτησε τον σύζυγό της, Τούρκο εκατομμυριούχο Τουρχάν Μιλντόν.



Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Μιλντόν πείστηκε να καταβάλει εκατομμύρια δολλάρια που προορίζονταν ως δωρεά για το Κέντρο Κένεντι, τα οποία όμως δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύμβουλός του Αλίνα Χάμπα

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γκρένελ υπηρετούσε παράλληλα ως ειδικός απεσταλμένος στη Βενεζουέλα, όπου ο Μιλντόν διατηρούσε επίσης επιχειρηματικές συμβάσεις, με το μήνυμα να αναφέρει: «Πρέπει να σε κάνουμε το “αμερικανικό πρόσωπο” εκεί κάτω στη Βενεζουέλα».

Το μυστήριο των 17,6 εκατομμυρίων και η εμπλοκή του Κονγκό

Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται έμβασμα ύψους 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων προς την εταιρεία Texas Armament & Technology.



Ο Μιλντόν ισχυρίζεται ότι τα χρήματα -που περιλάμβαναν περίπου 5,6 έως 6 εκατομμύρια για το Κέντρο Κένεντι- μεταφέρθηκαν κατόπιν οδηγιών του Γκρένελ, ενώ παραστάθηκαν και σχετικά αποδεικτικά.

The money was supposed to reach the Kennedy Center. Investigators traced it to an account tied to Congo’s government instead. Trump Orders White House Probe of Ric Grenell as $17.6 Million Payment Is Traced to Congo-Linked Account https://t.co/wzk6mKUhdV — Profilo politics (@profilopolitics) October 19, 2026

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διαπίστωσαν ότι τα κεφάλαια προήλθαν απευθείας από το υπουργείο Οικονομικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπου ο Τούρκος επιχειρηματίας διατηρεί προσβάσεις. Παράλληλα, τα ποσά που επικαλούνταν η Χάμπα άλλαζαν συνεχώς, προκαλώντας επιφυλακτικότητα στους νομικούς συμβούλους.

Η αμυντική γραμμή Γκρένελ και τα αναπάντητα ερωτήματα

Από την πλευρά του, ο Ρικ Γκρένελ αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Δεν ζήτησα ποτέ να σταλεί ούτε ένα σεντ κάπου αλλού με το πρόσχημα ότι προοριζόταν για το Κέντρο Κένεντι και δεν έχω λάβει ποτέ καμία πληρωμή από αυτόν. Ζητήστε του να προσκομίσει αποδείξεις για όσα λέει, αντί να διατυπώνει αυτές τις παράλογες κατηγορίες».

Παράλληλα αμφισβητεί τη γνησιότητα του μηνύματος λόγω της βρετανικής γραφής της λέξης «centre».



Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του Μιλντόν σε θεωρεία δίπλα στον πρόεδρο επιβεβαιώνει την προνομιακή πρόσβαση που είχε αποκτήσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.



Όπως αναφέρει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου: «Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και ο πρόεδρος θέλει απαντήσεις».