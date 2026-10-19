Τις ευχές του προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και τη μνήμη του προστάτη του Σώματος, Αγίου Αρτεμίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τιμώντας την προσφορά και το έργο των αστυνομικών.

Η 20ή Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα αφιερωμένη στην Ελληνική Αστυνομία και στους ανθρώπους της.

Χρυσοχοΐδης: «Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα»

Στην ομιλία του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε την ασφάλεια «ένα δημοκρατικό δικαίωμα, ένα συνταγματικό δικαίωμα». Έθεσε ως στόχο να μπορούν οι πολίτες, τα παιδιά και οι οικογένειές τους να κυκλοφορούν στις γειτονιές ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες χωρίς φόβο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής της Αστυνομίας στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της οπαδικής βίας, καθώς και στην προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σημειώνοντας ότι περίπου 120 θύματα καλούν καθημερινά την Άμεση Δράση.

Για την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ, αποδίδοντας στην εντατικοποίηση των ελέγχων βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και μείωση των τροχαίων.