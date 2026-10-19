Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με την UEFA να έχει καλέσει την FIFA να απαντήσει γραπτώς σε 42 ερωτήματα που αφορούν ζητήματα των προηγούμενων μηνών, σύμφωνα με το Athletic.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απαιτεί γραπτές απαντήσεις μαζί με αποδεικτικά έγγραφα έως τις 4 Νοεμβρίου, για τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση του Φολάριν Μπάλογκαν και τους ακριβείς λόγους που η τιμωρία μίας αγωνιστικής του τέθηκε σε αναστολή.

Επιπλέον, η UEFA έχει ρωτήσει για τον ρόλο του Ινφαντίνο στη δημιουργία του Βραβείου της Ειρήνης και την διαδικασία που ακολουθήθηκε για να δοθεί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ερωτήματα υπάρχουν φυσικά και για το FIFA Forward Enterprise και την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων σε συμφέροντα που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επίσης, η UEFA ζήτησε επίσης απαντήσεις σχετικά με τη φιλοξενία διασημοτήτων σε premium σουίτες σε γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αν αυτές δόθηκαν στα συγκεκριμένα πρόσωπα χωρίς κάποιο αντίτιμο.