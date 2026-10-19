Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που πλήττουν την ανατολική Ισπανία, με τη Βαλένθια και το Αλικάντε να βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, ακριβώς όπως και πρόπερσι.

Οι ισπανικές αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύζουν δρόμους και να παρασύρουν οχήματα σε περιοχές της Βαλένθια και του Αλικάντε.

«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα, αρμόδιος για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Τέσσερις νεκροί σε Βαλένθια και Καταλονία

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Σαγούντο κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα.

Στην Καταλονία, βορειότερα, εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα που είχε πέσει σε χείμαρρο.

Δύο ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο τουριστικό θέρετρο Ολίβα, το οποίο πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις από το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για μία 79χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, και έναν άνδρα που υπέστη καρδιακή προσβολή σε κάμπινγκ της περιοχής.

Έως 700 χιλιοστά βροχής σε ένα 24ωρο

Η ένταση της κακοκαιρίας αποτυπώνεται και στις ποσότητες βροχής που καταγράφηκαν στη Βαλένθια.

Σε ορισμένες περιοχές έπεσαν έως 700 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε μόλις 24 ώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 700 χιλιοστά βροχόπτωσης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, πραγματοποιώντας περισσότερες από 400 επιχειρήσεις διάσωσης στην πόλη της Βαλένθια και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για τους κινδύνους από τις έντονες βροχοπτώσεις και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.