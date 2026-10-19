Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων από τους δήμους θα αποστέλλονται τα χρήματα για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων στην Κρήτη, δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τις συνέπειες των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων σε Κρήτη και Εύβοια, έθεσε ως προτεραιότητες τη στήριξη των νοικοκυριών και την ταχεία αποκατάσταση των υποδομών.

Υπενθύμισε επίσης ότι έχουν αποφασιστεί μέτρα για τους πληγέντες, όπως αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πάγωμα πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δύο κτίρια «κόκκινα» στις 237 αυτοψίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 237 αυτοψίες. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, 213 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 22 «κίτρινα» και δύο «κόκκινα».

Για τις υποδομές, ο υφυπουργός εξήγησε ότι, αφού συγκεντρωθούν τα αιτήματα των δήμων και της Περιφέρειας, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής θα καθορίσει τις χρηματοδοτήσεις ανά έργο.

Προτεραιότητα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας

Για την Εύβοια, ο Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον περιφερειάρχη και τους δύο αρμόδιους δημάρχους, με έμφαση στις ζημιές των υποδομών και ιδιαίτερα των δρόμων.

Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων θα προχωρήσει μετά την υποβολή και την εξέταση των αιτημάτων από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

Όπως σημείωσε, έχουν διαμορφωθεί παρακαμπτήριες οδοί για τη συνέχιση της κυκλοφορίας, ενώ στόχος είναι να προωθηθούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης.

Αποζημίωση 100% για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην αγωνία των παραγωγών που έχουν υποστεί απώλειες στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους.

Όπως είπε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει τους τρόπους κάλυψής τους, βάσει των ισχυουσών διαδικασιών και των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει αποζημίωση στο 100% για τις συγκεκριμένες ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο. Διευκρίνισε ότι η καταβολή των αποζημιώσεων προϋποθέτει την ολοκλήρωση των απαραίτητων αυτοψιών και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.