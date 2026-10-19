Νέα επίθεση σε βάρος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε τη Δευτέρα (19/10) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Κίεβο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να εκπροσωπηθεί από διαφορετικό πρόσωπο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και σχολιάζοντας πρόσφατες τοποθετήσεις του Ζελένσκι, ο ένοικος του Λευκού Οίκου αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του Ουκρανού ηγέτη στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να αναθέσει τις διαπραγματεύσεις σε κάποιον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump on Ukraine: Maybe it’s time for Zelensky to get somebody else to negotiate. https://t.co/BA5kKSuONC — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, παρουσιάζοντας ως βασική του επιδίωξη τον τερματισμό των συγκρούσεων και τον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο βαρύ τίμημα που, όπως ισχυρίστηκε, έχει πληρώσει ο ουκρανικός στρατός, καταλογίζοντας στον Ζελένσκι ευθύνες για την παράταση της σύρραξης.

Trump on Zelensky: Zelensky should have had this war settled a long time ago. If he listened to me, he would have made a much better deal a long time ago. And he would have a million people living on his side. https://t.co/0oqMV6UFje — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων εις βάρος της Ρωσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την εντύπωση ότι επιδιώκει να ευνοήσει τη Μόσχα, επιμένοντας πως προέχει η επίτευξη ειρήνης. Υπενθύμισε, μάλιστα, την αμερικανική στρατιωτική συνδρομή προς το Κίεβο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα αντιαρματικά συστήματα Javelin και στην παροχή πληροφοριών.

Trump on Ukraine: I was watching a woman on TV the other night. She blames Zelensky. She says, "Zelensky is killing our men. Our men are dying. Our men have no legs. They’re in mental institutions." She is talking about Ukraine. She is very well known. They want to put her in prison. — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Όσο για τους Ουκρανούς που διαμένουν στις ΗΠΑ υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας, περιορίστηκε να αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα θα εξεταστεί.

Η αντιπαράθεση με τον Ζελένσκι

Οι τελευταίες δηλώσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων του Τραμπ σχετικά με την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας.

Στις 10 Οκτωβρίου είχε επαναφέρει το ζήτημα της αντικατάστασης του Ουκρανού προέδρου, προτείνοντας «να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι έχει εντείνει την κριτική του προς την Ουάσιγκτον, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Τραμπ απέναντι στη Μόσχα και την απροθυμία του να προχωρήσει στην υπογραφή νομοθεσίας για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι, με την πολιτική που ακολουθεί, ουσιαστικά ωθεί το Κίεβο προς τη συνθηκολόγηση με τη Ρωσία.

Στο τραπέζι συνάντηση με Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης κοινής συνάντησης με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

«Εάν ο Σι θέλει να γίνει, θα το έκανα», δήλωσε, εξηγώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να επικεντρωθεί στον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών.

Στην ατζέντα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν οι εμπορικές σχέσεις και οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο.

Διευκρίνισε ακόμη ότι σκοπεύει να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη του Ζελένσκι στις σχετικές συνομιλίες.

Οι αναφορές στο Ιράν και η κριτική στην Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να περιορίσει την οικονομική και στρατιωτική πίεση που ασκεί στο Ιράν.

Εκτίμησε, παράλληλα, ότι η συνδρομή της Ρωσίας και της Κίνας προς την ιρανική πλευρά παραμένει περιορισμένη, ενώ αποκάλυψε ότι το ιρανικό ζήτημα περιλαμβάνεται στις επαφές του με τη Μόσχα. Μάλιστα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη στάση της ρωσικής πλευράς στις σχετικές συζητήσεις.

Ο Τραμπ έστρεψε επίσης τα πυρά του προς την Ευρώπη και ειδικότερα προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, επικρίνοντας τους χειρισμούς του στο μεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων.

Συνέδεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ιταλία με τις μεταναστευτικές ροές, καλώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αυστηρότερη πολιτική εισόδου και παραμονής αλλοδαπών.

Ζήτησε, ακόμη, την απομάκρυνση προσώπων που χαρακτήρισε επικίνδυνα ή εχθρικά προς τις κοινωνίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί, ενώ προχώρησε στον ισχυρισμό ότι η γαλλική πρωτεύουσα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «μουσουλμανική πόλη».

Τέλος, αναφερόμενος στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Πιονγκγιάνγκ, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί συνάντησή του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την προγραμματισμένη περιοδεία του στην Ασία τον επόμενο μήνα.

Όπως εξήγησε, δεν γνωρίζει εάν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, αποφεύγοντας να δώσει σαφή απάντηση για το εάν θα υπάρξει τελικά επαφή μεταξύ τους.