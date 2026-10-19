Η δημόσια σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρει στη Μόσχα λόγους ικανοποίησης. Οι προσβολές προς τον Ουκρανό πρόεδρο, η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και οι καταγγελίες του Κιέβου για προβλήματα στην αμερικανική υποστήριξη συνθέτουν μια εικόνα που τα «γεράκια» του Κρεμλίνου υποδέχονται με σαρκασμό και προειδοποιήσεις.

Προς το παρόν, όμως, δεν βιάζονται να ανοίξουν σαμπάνιες. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, πίσω από τη δημόσια ικανοποίηση παραμένει η αμφιβολία για το πόσο θα διαρκέσει η ρήξη και τι θα αποφέρει πραγματικά στη Ρωσία.

Ο Τραμπ θεωρείται απρόβλεπτος, οι περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ και οι ουκρανικές επιθέσεις με drones συνεχίζονται. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στάθηκαν στο πλευρό του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

Μεντβέντεφ: «Δάγκωσε το χέρι που τον τάιζε»

Η δήλωση Τραμπ ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο» έδωσε αφορμή για μια σαρκαστική παρέμβαση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο πρώην πρόεδρος και σημερινός αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας έγραψε στο Telegram: «Ο “Άνθρωπος της Χρονιάς” και ο “νέος Τσόρτσιλ” έχει χαρακτηριστεί από τον πρώην αφεντικό του ως εμπόδιο για την ειρήνη και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Άλλωστε, δάγκωσε το χέρι που τον τάιζε μέχρι να αιμορραγήσει».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, πρόσωπο-κλειδί του Βλαντίμιρ Πούτιν στις οικονομικές επαφές με την Ουάσιγκτον.

Αναδημοσίευσε εικόνα με μια αρκούδα που συμβολίζει τη Ρωσία δίπλα σε ένα γεράκι που αντιπροσωπεύει τις ΗΠΑ, απέναντι στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λεζάντα έγραφε: «Τα πράγματα έχουν αλλάξει».

Σε ανάρτησή του στο Χ υποστήριξε επίσης ότι «ο Ζελένσκι το παράκανε» και ότι η αλαζονεία και οι επιθέσεις του κατά του Αμερικανού προέδρου «θα έχουν σημαντικές συνέπειες».

Η κάλπη του Νοεμβρίου πίσω από τη σύγκρουση

Μια πιο επιφυλακτική ερμηνεία έδωσε ο Σεργκέι Μιρόνοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του φιλοκρεμλινικού κόμματος «Δίκαιη Ρωσία».

Κατά την εκτίμησή του, ο Τραμπ επιχειρεί να κερδίσει την αμερικανική κοινή γνώμη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χρειάζεται χαμηλές τιμές καυσίμων για τους ψηφοφόρους του. Χρειάζεται επίσης έναν αποδιοπομπαίο τράγο – κάποιον στον οποίο να μπορεί να μεταθέσει την ευθύνη για τις αυξήσεις των τιμών», δήλωσε.

«Το θέμα όμως είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τα συμφέροντα της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Η δυσπιστία συνδέεται και με προηγούμενες προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν. Η συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα πέρυσι είχε αρχικά αντιμετωπιστεί στη Μόσχα ως πιθανό βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία με ρωσικούς όρους. Πλέον, σύμφωνα με το Reuters, αποτιμάται όλο και περισσότερο ως απογοήτευση.

Γιατί το ντίζελ δεν αρκεί για πανηγυρισμούς

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Πούτιν για προσωρινή άρση κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα και εισαγωγή ρωσικού ντίζελ. Την περασμένη εβδομάδα απέφυγε επίσης να επιβάλει νέες κυρώσεις στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, η συμφωνία για το ντίζελ ενδέχεται να έχει περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο. Οι ποσότητες εξαγωγών είναι, τουλάχιστον αρχικά, σχετικά μικρές, ενώ η φορολόγηση της παραγωγής αντί των εξαγωγών περιορίζει την πρόσθετη ενίσχυση του ρωσικού προϋπολογισμού.

Ούτε η αποφυγή κυρώσεων στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, κυρίως στην Κίνα και στην Ινδία, αντιμετωπίζεται ως απρόσμενο δώρο. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, την ώρα που ο Τραμπ επιδιώκει να τις μειώσει.

Το πιθανό όφελος στο πεδίο της μάχης

Πιο απτές συνέπειες για τη Ρωσία μπορεί να έχουν τα προβλήματα που καταγγέλλει η Ουκρανία στην αμερικανική υποστήριξη.

Το Κίεβο αναφέρει ότι δεν έλαβε πρόσφατες έγκαιρες προειδοποιήσεις για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ καταγγέλλει και περιορισμούς στο αμερικανικό σύστημα Starshield, το οποίο χρησιμοποιεί για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης.

Ακόμη και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο σχολιαστής Σεργκέι Πολετάεφ κάλεσε τη Μόσχα να δείξει υπομονή, γράφοντας στο κρατικό RT:

«Για τη Ρωσία, το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσει αυτή την εξελισσόμενη πραγματικότητα χωρίς να τη μπερδέψει με μια άμεση νίκη».