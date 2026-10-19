«Σ’ αυτά τα τραγούδια πάτησα και ό,τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι, είναι αυτά τα τραγούδια», εξομολογείται η Έφη Σαρρή, αναφερόμενη στη δισκογραφική συνύπαρξη που καθόρισε την επαγγελματική της πορεία με τον συνθέτη Νίκο Καρβέλα.

Σε δηλώσεις της στην τηλεοπτική εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια στάθηκε στους δύο πρώτους προσωπικούς της δίσκους, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την εξέλιξή της στον χώρο του τραγουδιού:

«Έχω κάνει και άλλους δίσκους, αλλά αυτοί οι δύο σηκώσανε έναν άνθρωπο στα χέρια τους. Οπότε τι να πω. Είμαι πολύ ευγνώμων. Καλά και στη Βίσση βέβαια, γιατί και αυτή έβαλε το χεράκι της για να γίνει αυτό».

«Είναι ένα αχτύπητο δίδυμο»

Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε και στις αναταράξεις που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις των δύο καλλιτεχνών το τελευταίο διάστημα, με την ίδια να εκφράζει την ελπίδα να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τα δικαιώματα των τραγουδιών και τη σχέση του δημιουργού με το έργο του, σημείωσε:

«Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αχτύπητο δίδυμο και ως έτσι τους ξέρω, ως έτσι τους θέλω. Το πιο σοβαρό πλάνο και το πιο ωραίο θα ήταν να τα ξαναβρούν. Νομίζω είναι ένα θέμα του δημιουργού το τι θα κάνει με τα τραγούδια του. Τελευταία δεν έχω μιλήσει μαζί του. Επίσης ξέρω ότι είναι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Ίσως να μην το τραβήξει μέχρι τα άκρα».