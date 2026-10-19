Περίπου 4.000 φιάλες κρασιών, ποτών και λικέρ συνθέτουν μία από τις πιο ιδιαίτερες συλλογές του Τατοΐου, μακριά από τα βασιλικά πορτρέτα, τα επίσημα ενδύματα και τα αντικείμενα που συνδέονται με τις δημόσιες εμφανίσεις της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Η βασιλική οινοθήκη διασώζει μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της ζωής στο κτήμα, εκείνη που σχετίζεται με το τραπέζι, τη φιλοξενία και τις καθημερινές ανάγκες μιας μεγάλης κατοικίας.

Η συλλογή περιλαμβάνει ξηρά και γλυκά κρασιά, ενισχυμένους και αφρώδεις οίνους, καθώς και διαφορετικά ποτά και λικέρ που συγκεντρώθηκαν μέσα σε δεκαετίες. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεγάλη κάβα, αλλά για ένα σύνολο αντικειμένων που μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις γαστρονομικές προτιμήσεις, τις συνήθειες της εποχής και τις εμπορικές διαδρομές μέσα από τις οποίες έφταναν στο κτήμα προϊόντα από διαφορετικές περιοχές.

Η οινοθήκη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου είναι έτοιμο να περάσει σταδιακά σε μια νέα φάση, με την αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων και τη δημιουργία μουσειακών υποδομών που θα επιτρέψουν την πρόσβαση του κοινού στον ιστορικό πυρήνα του.

Το εγχείρημα δεν αφορά μόνο τα ανάκτορα, αλλά και τα αντικείμενα που διασώθηκαν, τεκμηριώθηκαν και συντηρούνται, ώστε η ιστορία του χώρου να παρουσιαστεί μέσα από πραγματικά τεκμήρια.

Η κάβα που διασώζει τις συνήθειες μιας άλλης εποχής

Οι περίπου 4.000 φιάλες της οινοθήκης προσφέρουν μια διαφορετική αφετηρία για να προσεγγίσει κανείς την ιστορία του Τατοΐου. Ένα κρασί, ένα λικέρ ή ένα ποτό δεν είναι απλώς ένα προϊόν που φυλάχθηκε σε ένα κελάρι. Η ετικέτα, ο παραγωγός, η προέλευση και η χρονολογία μιας φιάλης μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία για τη μελέτη των προτιμήσεων και των συνηθειών μιας συγκεκριμένης περιόδου.

Το κτήμα λειτουργούσε ως κατοικία της βασιλικής οικογένειας, αλλά και ως χώρος υποδοχής προσκεκλημένων. Η οργάνωση ενός τέτοιου νοικοκυριού απαιτούσε προμήθειες, αποθηκευτικούς χώρους και προσωπικό που φρόντιζε για τις καθημερινές ανάγκες του. Η κάβα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην εικόνα της ζωής πίσω από τις πόρτες των ανακτόρων.

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Δεν είναι, βέβαια, δυνατόν να αποδοθεί αυτομάτως κάθε φιάλη σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε μια γνωστή δεξίωση. Η ιστορική αξία της συλλογής βρίσκεται κυρίως στη συνολική της εικόνα και στη δυνατότητα να μελετηθούν τα επιμέρους στοιχεία της. Η προέλευση των κρασιών, οι ετικέτες και τα είδη των ποτών μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων της εποχής, χωρίς να χρειάζεται να αποδοθεί σε κάθε αντικείμενο μια ιστορία που δεν έχει τεκμηριωθεί.

Το Τατόι ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά το κοινό

Η αποκατάσταση του ιστορικού πυρήνα του Τατοΐου αποτελεί ένα σύνθετο έργο που περιλαμβάνει κτίρια, περιβάλλοντα χώρο, μουσειακές εκθέσεις και την καταγραφή και συντήρηση των κινητών αντικειμένων. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός επισκέψιμου χώρου πολιτισμού, στον οποίο το πρώην θερινό ανάκτορο και τα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια θα αποκτήσουν νέες χρήσεις.

Ο ορίζοντας που έχει ανακοινωθεί για την απόδοση των μουσειακών υποδομών είναι μέχρι το τέλος του 2026. Η προοπτική να ανοίξει το Τατόι στο κοινό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για όσους παρακολουθούν την ιστορία της πρώην βασιλικής οικογένειας. Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας έχει έναν προσωπικό δεσμό με το κτήμα, όπου γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Το ερώτημα αν θα παραστεί στα εγκαίνια παραμένει ανοιχτό, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε πρόσκληση ούτε η παρουσία της.

Η επαναλειτουργία του χώρου αναμένεται να δώσει στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει όχι μόνο τα κτίρια, αλλά και αντικείμενα που μέχρι σήμερα παρέμεναν μακριά από τη δημόσια θέα. Η οινοθήκη είναι ένα από αυτά, με τη δική της θέση μέσα στο ευρύτερο σύνολο των συλλογών.