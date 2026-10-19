Η Μπέλα Χαντίντ άνοιξε την πασαρέλα, αλλά η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε φροντίσει να τραβήξει τα βλέμματα πριν ακόμη γίνει το πρώτο βήμα. Το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε απρόσμενα στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026 μέσω βίντεο, αφήνοντας μάλιστα ένα υπονοούμενο για τη συνέχεια της σχέσης της με το brand.

Η Ζιζέλ δεν περπάτησε στο σόου της 18ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στα Sony Pictures Studios στο Λος Άντζελες. Η παρουσία της, όμως, έστω και μαγνητοσκοπημένη, ήταν αρκετή για να ξυπνήσει αναμνήσεις από την εποχή που αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των «Αγγέλων».

Ροζ δαντέλα και μια ερώτηση πριν από την πασαρέλα

Στο πρώτο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε λίγο πριν από την εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ, η Ζιζέλ χαλάρωνε σε παραθαλάσσια βίλα, φορώντας ροζ δαντελένια εσώρουχα και τη χαρακτηριστική ροζ και λευκή ριγέ ρόμπα της Victoria’s Secret.

«Είστε έτοιμοι για το σόου;», ρώτησε την κάμερα. Το βίντεο δημοσιεύτηκε και στον λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram.

Η δεύτερη εμφάνισή της ήρθε στο τέλος της βραδιάς. Αυτή τη φορά, απολάμβανε ποπ κορν και άφησε την ατάκα που άνοιξε τη συζήτηση για μια νέα συνεργασία:

«Δεν ήταν καταπληκτικό; Θα με βλέπετε περισσότερο πολύ σύντομα», είπε, κλείνοντας το μάτι στην κάμερα.

Προς το παρόν, δεν διευκρινίστηκε τι ακριβώς ετοιμάζει με τη Victoria’s Secret ή αν το μήνυμα αφορά νέα καμπάνια.

Μια σχέση που ξεκίνησε το 1999

Η Ζιζέλ έκανε το ντεμπούτο της στη Victoria’s Secret το 1999 και έναν χρόνο αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο 25 εκατ. δολαρίων με την εταιρεία.

Το 2000 φόρεσε και το «Red Hot Fantasy Bra», αξίας 15 εκατ. δολαρίων, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συνεργασίας τους.

Η τελευταία της εμφάνιση στην πασαρέλα του σόου ήταν το 2006. Ωστόσο, επέστρεψε σε έντυπη καμπάνια του brand το 2023, μαζί με μοντέλα όπως η Ναόμι Κάμπελ και η Αντριάνα Λίμα.

Η εμφάνιση με πατερίτσες πριν από το σόου

Η προβολή των βίντεο ήρθε μία ημέρα αφότου η Ζιζέλ φωτογραφήθηκε να αποχωρεί από το ξενοδοχείο Delano στο Μαϊάμι Μπιτς με πατερίτσες και ορθοπεδική μπότα.

Οι μαγνητοσκοπημένες εμφανίσεις της δεν αποκάλυψαν περισσότερα για την κατάστασή της. Έδωσαν, πάντως, στους θαυμαστές της έναν διαφορετικό λόγο να περιμένουν το επόμενο βήμα της: η ίδια υποσχέθηκε ότι αυτή η επιστροφή στα ροζ θα έχει συνέχεια.